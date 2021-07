Ricardo Ferreti quiere que Juárez FC sea protagonista del Apertura

El histórico entrenador, Ricardo Ferreti, asumió un nuevo desafío con el Juárez FC y quiere transformar a los bravos en principales protagonistas del Apertura 2021. Los verdes enfrentan a Atlas la próxima fecha y el estratega habló en conferencia de prensa sobre lo que pretende de sus jugadores esta temporada.

En principio, el “Tuca” se refirió a como afrontará este nuevo reto en su carrera “No me asusta este nuevo reto con Juárez. No me gusta hacer comparaciones con otros equipos que he dirigido, pero el objetivo es sacar al equipo de los últimos lugares y convertirlo en protagonista”. Además, el brasileño realizó una comparativa del momento en el cual agarró al Tigres, con esta situación de Juárez “A Tigres lo tomé luego de una temporada difícil, venía de evadir el descenso. Fue difícil, tenían 29 años de no lograr un título, más la situación del descenso. Hoy, y luego de 11 años ahí, Tigres es un equipo que cualquier entrenador quisiera dirigir” expresó.

Por último, Ferreti le mandó un mensaje a los aficionados del verde “La afición está para exigir, no para pedirles paciencia. Ellos están para que les demos alegrías a cambio de su apoyo. Además, en el fútbol la paciencia es corta. Sabemos que es un nuevo proyecto pero si los resultados no se dan es difícil pedir paciencia” conluyó.

La pasada temporada no fue la mejor para los bravos

Cabe destacar que Juárez FC, terminó el Clausura 2021 en el lugar 16 de 18; contó con la segunda ofensiva menos efectiva, marcó 13 goles en 17 juegos, y la segunda defensiva más goleada con 29 goles recibidos. Estos datos reflejan una muy mala actuación, algo que Ferreti quiere cambiar por completo.

Ferretti tuvo su debut como técnico del Juárez FC el pasado viernes con derrota en casa por 1-3 ante el Toluca y ahora buscarán remendar su situación frente al Atlas.