La Volpe le tira con todo al VAR y propone jugar “con 2 árbitros”

La implementación del VAR en las principales ligas del mundo, pero sobretodo en la Liga BBVA MX, ha generado opiniones negativas, donde una de las últimas viene directo de Ricardo La Volpe, quien lo atacó con todo y propuso un cambio radical: “jugar con 2 árbitros”.

Pese a que el VAR se introdujo con el fin de que la polémica y acciones controversiales se terminaran, jornada a jornada suele haber reclamos por la forma en que se empleó, siendo uno de los últimos casos el ‘gol fantasma’ del América vs Chivas, mismo que no subió al marcador.

La Volpe ataca con todo al VAR

En entrevista con ‘ESPN’, Ricardo La Volpe habló de la forma en que el VAR está afectando al futbol, pues desde su punto de vista la cámara lenta afecta la perspectiva con que se da una jugada, por lo que pide “2 árbitros” en cada encuentro.

“Como hay más rapidez y el árbitro no llega a la jugada, ¿no era mejor jugar con dos árbitros? Uno cuando patea, la pierna sigue por inercia, entonces yo le pego a la pelota y después le pego a él (el rival) y me sacan expulsión. Ven una cámara lenta, una foto. No hay una acción futbolera creo yo”, dijo el ‘Bigotón’.

Aunado con esto, otra solución que propone el extécnico, es que en las cabinas del VAR haya al menos un exfutbolista, pues ellos tienen una perspectiva ‘más futbolera’ de las jugadas, por lo que cree que así podrían mejorar.

“Por lo menos pongan a un jugador que tenga una visión de la jugada en la cabina. Es más difícil hoy de ver jugadores técnicos porque hoy no tienen el tiempo y la distancia para jugar”, sentenció.

La afición suele criticar en gran medida la forma en que los árbitros usan el VAR, pues consideran que ‘no son justos’ o que ‘no tienen la capacidad para decidir’, pero todo es cuestión de apreciación.