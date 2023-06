Exentrenador de la Selección Mexicana pide oportunidad en el América

Dicen que la tercera es la vencida. Al América se le acaban las opciones para encontrar a su nuevo entrenador, luego de que Fernando Ortíz les renunciara tras caer en las semifinales del Clausura 2023 ante las Chivas, ya que parece que nadie se atreve a agarrar esa papa caliente.

En las Águilas urge el campeonato, de hecho era una de las condiciones que tenía el ‘Tano’ para su renovación, aunque a pesar de quedarse en la antesala del Futbol Mexicano, por lo números hubieran llegado a un acuerdo; sobre todo porque en los tres torneos que pudo estar llegó hasta las semifinales

Resumen América 1-3 Chivas | Liga BBVA MX | Semifinal vuelta Clausura 2023

Te puede interesar: La joya de la Liga BBVA MX que se pelearían América, Chivas y Rayados

Javier Aguirre y Diego Alonso rechazaron al América

Las principales opciones en la directiva azulcrema eran Javier Aguirre y Diego Alonso. Ambos entrenador con experencia mundialista y campeones en la Liga BBVA MX. Pero ninungo de los dos quiso tomar las riendas: el mexicano seguramente renovará con el Mallorca, mientras que el uruguayo busca una nueva aventura en el Viejo Continente tras dirigir a los Charrúas en Qatar 2022.

Ricardo La Volpe levanta la mano para dirigir al América

Sin muchas opciones por el DT que Santiago Baños y compañía estarían buscando, apareció un experimentando, quien pide una nueva oportunidad en el banquillo azulcrema. Se trata del legendario Ricardo La Volpe, hombre que buscaría su tercera etapa como estratega del América.

“Como no lo voy a tomar, es un equipo que en el primer campeonato en 2016 terminé invicto, nadie me ganó en los 90 minutos, perdimos en penales la Copa en semifinales y perdí la final con Tigres. No hubo equipo que me ganara en los 90 minutos, el único equipo que me derrotó fue el Real Madrid”, dijo en entrevista para el Diario AS.

Te puede interesar: Semifinalista en el Mundial Qatar 2022 y ahora es figura en Sevilla

El ‘bigotón’ está listo volver a dirigir, y aunque no sea a las Águilas, aclaró que sigue en activo, pero que al no tener un representante es más difícil que lo contraten pues “no tiene uno el verso que engaña a los directivos”.