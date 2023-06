Ex americanista habla sobre su llegada a las Chivas

En la búsqueda por el centro delantero titular de las Chivas en el Apertura 2023, el Rebaño Sagrado volteó a la Liga BBVA Expansión MX y adquirió los servicios de Ricardo Marin, quien llegó proveniente del Celaya, club donde fue campeón de goleo de la división de plata del futbol mexicano en el Clausura 2023.

Marin se formó en la fuerzas básicas del odiado rival de las Chivas, las Águilas del América y por obra del destino debutó en primera división en un Clásico Nacional el 18 de febrero del 2017 bajo las órdenes de Ricardo Lavolpe.

“Yo estoy muy ilusionado de estar acá, desde el momento en que me llamaron mi mentalidad está acá con Chivas, si lo veo como un tema de por algo pasan las cosas me tocó debutar en el estadio Akron y si lo veo como un plus, si estoy muy ilusionado, agradecido con esta institución de confiar en mí, no me queda más que trabajar y demostrar lo que ellos vieron que yo puedo darles para lograr el campeonato”, recordó su debut el delantero mexicano en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Ricardo Marin considera una oportunidad de oro su llegada a Chivas

Ricardo pasó los últimos dos años en la Liga BBVA Expansión MX con el Celaya, donde no pudo salir campeón con los Toros, sin embargo el gran nivel que demostró le valió regresar a primera división y llegar al Rebaño Sagrado.

“Me siento como en un sueño, muy ilusionado de estar en esta institución, se lo que representa Chivas y se la responsabilidad que tienen, desde el minuto uno estoy trabajando para lograr los resultados que la gente espera de mi”, confesó Marin sobre su llegada a las Chivas para el Ap 2023.

Marin tiene sus objetivos definidos

El originario de Iztapalapa en la Ciudad de México cuenta con únicamente 25 años y en el Ap 2023 buscará ganarse la confianza del profe Paunovic a base de trabajo y esfuerzo con el afán de no perder la oportunidad que le han brindado de volver a primera división.