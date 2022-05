Ricardo Peláez no quiso hablar sobre la continuidad de Ricardo Cadena

En el Palacio Municipal de Zapopan se dieron a conocer detalles para los operativos de seguridad que se implementarán jueves y domingo con motivo de la serie entre Chivas y Atlas, en donde los rojiblancos buscarán seguir con la buena racha de la mano de Ricardo Cadena.

En el evento estuvo presente Ricardo Peláez, Director Deportivo de Chivas, quien fue cuestionado si se está analizando la posibilidad de que Ricardo Cadena continúe al frente del equipo para el siguiente torneo.

Ricardo Peláez prefirió no hablar de Ricardo Cadena

“No voy a hablar de ese tema” expresó brevemente el dirigente rojiblanco quien aprovechó para destacar la ilusión que hay entorno al Rebaño Sagrado, por el momento que viven.

“Estamos muy contentos, estamos trabajando fuerte. Estoy un poco triste por lo del Canelo, sin duda que es un jugador importante y siempre que se cae un soldado me duele por supuesto. Ya lo operaron, está muy bien, se va a recuperar, hay ilusión y hay compromiso, veo a un equipo perseverante” mencionó el directivo.

El partido de ida se realizará en el Estadio Akron, cuya cancha se encuentra en malas condiciones ya que todavía no logra recuperarse del concierto de Coldplay que se realizó hace poco más de un mes. El área de mantenimiento ha tenido que recurrir a tecnología de luz y calor para tratar de mejorarla.

“No es un tema en este momento, hemos superado obstáculos, quizá no estuvo en las mejores condiciones pero cada vez está mejor y no creo que sea un factor” dijo Peláez.

Para el jueves se tienen contemplados 1470 elementos para el operativo en el Estadio de Chivas; mientras que para el fin de semana serán 1850 para el duelo de vuelta en el Estadio Jalisco.

