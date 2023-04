Tuca Ferretti explica lo que necesita Cruz Azul para pelear por el título

Cruz Azul acumula 4 partidos sin conocer la derrota y se encuentra en el octavo lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2023 con 20 puntos. Con sus resultados, está cerca de pelear por los lugares directos a Liguilla ya que está a cuatro puntos, por lo que la afición empieza a ilusionarse con el equipo pero ‘Tuca’ Ferretti pide tener los pies en la tierra.

En conferencia de prensa desde la Noria, Ricardo Ferretti, adelantó lo que necesita primero Cruz Azul para realmente competir por el título, pero primero que nada hizo énfasis en mantener los pies en la tierra pues la racha que lleva el equipo aún no significa nada.

Tuca Ferretti pide tener los pies en la tierra

En un principio explicó que hablar del título es muy prematuro pues deben de tener los pies en la tierra ya que en menos de dos o tres meses se hablaba de una situación crítica en el plantel y ahora con unos cuantos partidos empieza a sonar como candidato al título.

“Hablar del título es muy prematuro, son cosas que la verdad, o sea, debemos de tener los pies bien tranquilos, bien firmes. Hace menos de dos o tres meses se hablaba de una situación crítica por lo que representa la institución Cruz Azul y hoy con unos cuantos partidos ya. O sea, a mi no me gustan estos picos, esta falta de estabilidad, a mi la verdad no me llama la atención esto”.

Confesó que para llegar a pelear por el título, tiene que trabajar mucho, tienen que cambiar muchas cosas, mejorar mucho. Además, el ‘Tuca’ Ferretti cree que es válido soñar, ilusionarse pero primero hay que trabajar fuerte todos los días y en todos los partidos.

“Debemos ser ecuánimes, tener estabilidad. Se tiene que trabajar mucho, se tiene que ser consciente de muchas cosas, tenemos que mejorar todavía mucho, tenemos para mejorar, pero todavía se tiene que plasmar. Es válido soñar, es válido ilusionarse pero primero hay que trabajar muy duro en cada entrenamiento y en cada partido”.

