Ricardo Valiño: No me voy contento, veníamos por el triunfo

Ricardo Valiño y Xolos de Tijuana se llevaron una empate valioso ante los Pumas en CU. El equipo fronterizo supo incomodar a los locales y arrancan el Apertura 2022 con gratas sorpresas.

Pese al ligero dominio de los Universitarios, Xolos no bajó los brazos y se quedó cerca del triunfo en un par de ocasiones, donde un polémico penal que no se marcó pudo cambiar la historia.

Las palabras de Ricardo Valiño, DT de Xolos

“Es muy difícil en la fecha 1 ir pensando en un funcionamiento ideal. Establecer un porcentaje de cómo estás. Nosotros vinimos aquí a jugar un partido inteligente, sabíamos dónde teníamos que achicar los espacios, pusimos gente rápida en ataque para después de la recuperación, hacer las transiciones”, dijo Valiño.

Además, el estratega visitante habló de la gran labor de sus futbolistas en esta primera jornada. Ricardo Valiño viene de dirigir a Atlético Morelia en la Liga BBVA Expansión MX.

“La entrega del equipo, el convencimiento y luego la lectura del partido cambia y creo que nos vamos a casa con la sensación que no nos podemos reprochar nada, y claro, que queríamos ganar, pero es la fecha uno y tenemos mucho por crecer y mejorar. El esfuerzo general me dejó tranquilo en los momentos que tuvimos el balón. La realidad es que contentos no nos vamos, pero sí tranquilos”, expresó el DT de los Xolos.

Finalmente, Valiño aseguró que la entrada de Diogo con Pumas fue un tema que sabían que les iba a causar problemas, esto por el físico del jugador brasileño.

“Sabíamos que con la entrada de Diogo íbamos a batallar en táctica fija por un tema de la talla. Se entendió el mensaje y nos vamos a casa con un empate sabiendo que no nos guardamos nada”, sentenció el DT de los Xolos de Tijuana.