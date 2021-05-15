Richard Bland cumple su sueño al ganar en el British Masters

El inglés Richard Bland conquistó este sábado el British Masters, su primer título en el European Tour, tras superar al italiano Guido Migliozzi en desempate.

Bland, quien no logró superar el corte en cuatro de los ochos torneos disputados esta temporada, encontró su mejor nivel sobre el campo de The Belfry, cerca de Birmingham, Inglaterra; en la que sumó, a sus 48 años, el segundo título de su carrera tras llevarse un triunfo en el Challenge Tour en 2001.

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Coach and Player. A dream finally realised.#BetfredBritishMasters pic.twitter.com/2QGxj77xWA — The European Tour (@EuropeanTour) May 15, 2021

En la cuarta y última jornada disputada este sábado, el inglés entregó una tarjeta de 66 golpes (-6) con 6 birdies sin fallos para llegar -13, mientras que el italiano Migliozzi, embocó tres putts y firmó un registro de 68 impactos (-4) que forzaron el desempate sobre el campo inglés. En la ronda decisiva el italiano cometió un bogey y Bland, con un par, se llevó el título.

Por supuesto, ganar finalmente había sido una ambición profesional después de graduarse del European Challenge Tour cuatro veces y del Qualifying School dos veces, pero el sueño real quedó en manos del compañero profesional y amigo de Bland, David Howell.

"Creo que fue después de la primera ronda porque había jugado bien, y él dijo: 'Tuve un sueño contigo anoche y estás ganando un torneo", dijo Bland mientras hablaba con la prensa tras su victoria.

"Así que no era necesariamente este torneo, pero dijo que tenía un sueño en el que yo había ganado un torneo y eso se quedó conmigo hoy, realmente lo hizo.

"Solo me dije a mí mismo, haz realidad el sueño".

With his coach interviewing him, Bland reacts to the best day of his career 💬#BetfredBritishMasters pic.twitter.com/cPLQ7zPoyP — The European Tour (@EuropeanTour) May 15, 2021

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El inglés Dave Coupland, el finlandés Mikko Korhonen y el polaco Adrian Meronk, terminaron a un golpe del desempate, con una ventaja sobre otro inglés, Andy Sullivan, y el sudafricano Dean Burmester, campeón este año en Tenerife.

