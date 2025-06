Richard Ledezma ¿americanista o chiva de corazón? El jugador revela la verdad

La llegada de Richard Ledezma a Chivas como nuevo refuerzo para el Apertura 2025 no pasó desapercibida, pero no solo por su talento como lateral derecho y mediocampista, sino por una polémica que sacudió las redes sociales. El Guadalajara anunció con bombo y platillo la incorporación del joven de 24 años, quien decidió no renovar con el PSV de Países Bajos para cumplir su sueño de jugar con el Rebaño Sagrado.

Te puede interesar: ¡Es BELLÍSIMO! El nuevo uniforme de Tigres para el Apertura 2025

Sin embargo, una declaración de su padre en el aeropuerto de Guadalajara desató la controversia: al ser cuestionado sobre el equipo al que le iba Richard de niño, el señor Ledezma afirmó que su hijo era aficionado del América, el eterno rival de Chivas. La respuesta se viralizó rápidamente, generando críticas y memes entre la afición del futbol mexicano.

¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026

Chivas o América, una gran duda

Pero Richard no tardó en apagar el incendio. En una entrevista publicada en las redes oficiales del club, el futbolista aclaró con una sonrisa: “Yo y mi mamá siempre le fuimos a las Chivas, siempre desde chiquito, y mi padre era americanista, entonces siempre había problemas en nuestra familia con eso, pero yo siempre fui de Chivas”. dijo Ledezma como un jugador comprometido con los colores rojiblancos y que cumple un sueño de niño.

Lo que viene en Chivas para Ledezma

Con la polémica atrás y su contrato firmado, Ledezma se integrará a la pretemporada bajo las órdenes del técnico argentino Gabriel Milito. Chivas disputará dos cuadrangulares de preparación en Zacatepec y Zacatecas, además de un amistoso vs Necaxa en Aguascalientes, donde el lateral podría debutar y mostrar su calidad. Además, Richy reveló su buena relación con Efraín Álvarez, otro refuerzo rojiblanco, y su convivencia con Erick Gutiérrez en su etapa en el PSV, lo que promete una rápida adaptación.

Ledezma está listo para ganarse un lugar en el corazón de la afición y escribir su historia en el Rebaño Sagrado.

Te puede interesar: Luka Jovic se despide del Milan y crece la expectativa: ¿Llegará a Cruz Azul?