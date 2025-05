¡Llega del futbol Europeo! Chivas estaría cerca de cerrar su primer refuerzo del Apertura 2025

La directiva de Chivas ya trabaja en armar un equipo competitivo para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y estarían cerca de cerrar su primer refuerzo. Se trata de un futbolista que actualmente se encuentra jugando en Europa.

El primer refuerzo que tendría Chivas para el Apertura 2025

Se trata del mediocampista de 24 años, Richard Ledezma. Actualmente es jugador del PSV Eindhoven pero termina su contrato en junio de 2025 y ya a rechazo en varias ocasiones la opción de renovar, será agente libre y el Rebaño mostró su interés en poder ficharlo y ahora estaría cerca de hacerse oficial su llegada a México.

La llegada de Richard al ‘Rebaño Sagrado’ sería una buena noticia para el equipo al no tener que pagar tantos millones pues el jugador estará como agente libre.

Además, le podrá aportar la gran experiencia que tiene ya que con el PSV ha disputado un total de 60 partidos con dos goles y dos asistencias.De igual forma, tuvo varios minutos en las categorías menores del equipo en los que acumuló 51 juegos en los que logró marcar 8 goles y dar siete asistencias.

También tuvo un corto paso por la MLS al jugar con el New York City por una temporada disputando 27 goles y logrando 4 asistencias.

Jugando para la Selección de Estados Unidos, Richard Ledezma se sumaría a Cade Cowell como jugadores no nacidos en México, no obstante, la escuadra que preside Amaury Vergara no rompe con la tradición de contar con puros futbolistas mexicanos gracias a la ascendencia que tienen.

A falta de que Chivas de a conocer a su nuevo entrenador, el rebaño se seguirá preparando para tener un equipo competitivo y lograr pelear por el título.