¿Se va? Richard Sánchez habló sobre su futuro con el América

A pesar de que no fue uno de los futbolistas del América más activos durante el torneo regular, Richard Sánchez brilló en la liguilla y resultó fundamental para que las Águilas conquistarán su decimosexto título de Liga BBVA MX, a costa del Monterrey.

“Estoy muy contento. No fue un momento como yo quería, pero siempre estuve comprometido con el grupo. Se lo dije al profe, que yo nunca voy a poner cara por no jugar; siempre entrenaba al doble y también a los compañeros que apostaban en mí, ahí les demostré que siempre estoy para el grupo”, dijo, en entrevista con Azteca Deportes.

Entrevista con Richard Sánchez: América campeón Apertura 2024

El América ya piensa en el tetracampeonato de Liga MX



El mediocampista paraguayo, uno de los dos jugadores azulcrema con más tiempo en la institución, reforzó la teoría de revancha y contó cómo vivió el gol con el que la escuadra capitalina se puso al frente en el juego de vuelta.

“No (me imaginé que me iba a tocar hacer el gol del título). Siempre digo que, si me toca, le pego al arco, pero no estaba tan confiado; me tocó una y, sin dudar, le pegué al arco y, por suerte, fue un lindo gol. También, por la final del 2019, a toda la gente que estuvo presente, se lo dedico a ellos, que sintieron ese sabor amargo”, indicó.

Entonces, se atrevió a lanzar una advertencia: “No tenemos techo, la verdad. Ahora, vamos a disfrutar de este ‘tri’ y ya mañana, o la vuelta en la pretemporada, vamos a pensar en el tetracampeonato”.

Richard Sánchez deja entrever que seguirá en el América



Y cuestionado sobre el tema personal, su posible permanencia en el conjunto de Coapa, sentenció: “Tengo contrato todavía, estoy al 100 con el grupo, veremos qué pasa en enero. Un día estamos y, al siguiente, ya no. Se dijeron muchas cosas de mí y yo nunca di una declaración”.