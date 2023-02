Riot Games presenta la nueva versión de TeamFight Tactics

We’re extending the event hub duration & game mode availability for Lunar Gala and Fortune’s Favor. We’ve heard you 🫶🏽 3-starring Legendary units, so now you’ll have a couple extra days to do so.



Old event end: Thu Feb 9 23:59 Pacific

New event end: Mon Feb 13 ~10:30 AM Pacific pic.twitter.com/QF9fv2iNQq