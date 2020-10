A Patriotas de Nueva Inglaterra les urge el regreso de Cam Newton

Después del fatídico resultado de la semana cuatro en la visita a Arrow Head a los Patriotas les urge que regrese Cameron Newton. En la conferencia de prensa tras la derrota Belichick decía que irían viendo el desarrollo del jugador pero no es un secreto a voces la frustración que sufrió después de que su ofensiva no solo no encontrara ritmo sino que además cometiera errores que para el entrenador en jefe son inaceptables: entregar el balón en tres ocasiones.

Imagínense como está la cosa que ahora es fundamental que Cam Newton regrese, no solo al ser el titular sino porque al parecer es el único capaz de cambiarle la cara a esta ofensiva. Sorprende no por la calidad de Newton sino porque hace 4 meses “había competencia por el puesto titular”

Canm Newton sin síntomas de COVID-19

La buena noticia para el equipo de Foxborough es que a pesar de arrojar positivo Cam Newton pero ser asintomático (no padecer ante el COVID-19) el protocolo para su regreso es el siguiente: le harán un par de pruebas en los próximos días y de arrojar en ellos nuevamente negativo podría ser elegible para jugar la semana 5.

Por: Eduardo Ruiz