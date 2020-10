Antonio Brown: crónica de un regreso anunciado

La NFL suspendió al ex receptor abierto Antonio Brown hasta la semana 8 de la temporada 2020 (por múltiples violaciones al código de conducta de la liga) y no hay plazo que no se cumpla, por lo que diferentes equipos están viendo como una posibilidad traer a Brown de vuelta a ser jugador activo.

Uno de los equipos que ven con bueno ojos traer de vuelta a Antonio Brown y sobre todo que sería una adición que los convertiría en una amenaza para toda la NFL son los Halcones Marinos de Seattle. Esta versión cobra fuerza cuando se conoce que tanto Russell Wilson como Geno Smith, quarterbacks del equipo, han estado en continua comunicación con el receptor.

Así que solo falta que se cumplan un par de semanas en el calendario oficial y podríamos ver a Antonio Brown de vuelta en la NFL, con el que sería su cuarto equipo en la liga. Ojalá el tiempo alejado del deporte le haya servido para arreglar todos los problemas que tenía el ex jugador (hasta el momento) fuera de los emparrillados, porque su talento así como importancia en un sistema ofensivo es conocido por las 32 organizaciones.