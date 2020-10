Juegue Balón - Sin campana en Nueva York, le dan las gracias y le dicen adiós

Se da a conocer que se termina, tras 19 meses, la relación entre los New York Jets y Le´Veon Bell. El equipo intentó encontrarle cabida en otra organización y sacar algo a cambio pero llegó el punto (martes por la tarde) en que lo único en mente era dejar en libertad al corredor.

Los números con los Jets no son algo que llamaran la atención y mucho menos hicieran rentable a este jugador. En más de un año con el equipo Bell corrió 264 ocasiones para 863 yardas, promediando 3.27 yardas por acarreo y solo tres anotaciones.

El entrenador en jefe de los Jets habla por primera vez de Bell desde que no es parte de su equipo comentando: “simplemente no funcionó, no pudo ser lo que esperábamos. Ahora nosotros nos concentramos en el partido de la siguiente semana”.

Después de la noticia de que Le´Veon no continuaría con los Jets, a través de sus redes sociales, el jugador ponía: “tengo mucho que probar, listo para irme” y eso abre la posibilidad de ver qué equipo podría contratarlo.

got a lot to prove. i’m ready to go. pic.twitter.com/oDqBM62JfN — Le'Veon Bell (@LeVeonBell) October 14, 2020

Bills, Kansas City, Chicago, Indianápolis, San Francisco pero el que podría ser un regreso esperado es con los Acereros de Pittsburgh. ¿Ustedes se imaginarían lo que sería eso? Y esta aseveración no viene de la nada, Pittsburgh ya había entablado conversaciones para sondear la posibilidad de traerlo de vuelta la temporada anterior y traerlo de regreso junto a James Conner no solo sería una gran adición sino que Conner será agente libre la siguiente temporada. Así que la pérdida de uno podría ser la ganancia de otro y aunque la campana no sonará más en Nueva York, podría hacerlo donde lo hizo con más frecuencia y en su máximo esplendor, Pittsburgh Pennsylvania.