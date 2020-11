Calendario NFL semana 12: Pronósticos de los partidos

Ciudad de México.- Este domingo se reanuda la actividad de la semana 12 de la National Football League. El día más esperado para todos los fanáticos del futbol americano tendrá grandes partidos.

Chiefs vs Buccaneers, Mahomes vs Brady

El encuentro que se roba los reflectores es el Kansas City Chiefs vs Tampa Bay Buccaneers. Nuevamente podremos disfrutar de Patrick Mahomes en contra de Tom Brady. Los actuales campeones de la NFL llegan con una marca de 9 ganados y tan solo uno perdido, mientras que los Bucaneros tienen 7 victorias y 4 descalabros al momento.

Entre otros partidos relevantes destaca el Tennessee Titans frente a los Indianapolis Colts en búsqueda del liderato del Sur de la Americana; ambos equipos llegan con marca de 7 ganados y 3 perdidos. En el primer partido de esta temporada que sostuvieron, el triunfo fue para los Potros, por marcador de 34 a 17 en la casa de los Titanes.

Los New England Patriots reciben a los Arizona Cardinals; pese a que los Pats han ido a la baja, no podemos poner de lado este encuentro, que será un choque de poder a poder. Kyler Murray buscará la séptima victoria de la temporada para su equipo, mientras que Cam Newton buscará la quinta.

Getty Images Kyler Murray

El Sunday Night tendrá un auténtico duelazo en una edición del Clásico más añejo de la NFL. Green Bay Packers recibe a los Chicago Bears; los Cabeza de Queso lideran el Norte de la Nacional con una marca de 7-3, mientras que el equipo de la Ciudad de los Vientos marcha con 5 victorias y 5 derrotas.



Aquí te dejamos el resto de encuentros:

Los Angeles Chargers vs Buffalo Bills



Carolina Panthers vs Minessota Vikings

Jacksonville Jaguars vs Cleveland Browns

Cincinnati Bengals vs New York Giants

New York Jets vs Miami Dolphins

Atlanta Falcons vs Las Vegas Raiders

Denver Broncos vs New Orleans Saints



Los Angeles Rams vs San Fransisco 49ers

Philadelphia Eagles vs Seattle Seahawks

El martes culminará esta semana con el partido entre los Baltimore Ravens frente a los Pittsburgh Steelers.

Los partidos que ya se jugaron el Jueves pasado en el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos son los que mencionamos a continuación:

Houston Texans 41-25 Detroit Lions

Washington Redskins 16-41 Dallas Cowboys