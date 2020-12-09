Carson Wentz pierde la titularidad: El Ritual Podcast

Doug Pederson y las Águilas de Philadelphia se han cansado de los malos resultados y han tomado una decisión contundente en la posición de mariscal de campo. El novato Jalen Hurts comenzará el partido de la Semana 14 contra los New Orleans Saints, en sustitución de Carson Wentz, quien ha tenido grandes problemas en este 2020.

Wentz ha sido capturado tres o más veces en 10 partidos seguidos jugados, la racha activa más larga en la NFL y la tercera racha más larga en una sola temporada desde la fusión de 1970, según datos de la propia liga. Sus números han sufrido en consecuencia, con el índice de pasador de Wentz cayendo drásticamente de 93.1 en 2019 a 72.8 en 2020.

Los Steelers pierden el invicto

En el podcast de El Ritual de esta semana tocamos además los temás más interesantes y polémicos de la NFL, como la gran sorpresa en lo que va de temporada, cuando Washington Football Team, en partido correspondiente a la Semana 13, se alzó como el gran protagonista al derrotar de visitante 17-23 a los Steelers de Pittsburgh, que perdieron el invicto después de haber ganado 11 partidos seguidos.

Analizamos esta derrota del equipo de Mike Tomlin, las repercusiones que puede tener, así como los sectores a mejoras de un equipo que busca posicionarse como favorito al título, aunque con múltiples cuestiones por resolver.

Anthony Lynn pone en riesgo su puesto de entrenador

Una derrota por 45-0 de los Chargers de Los Ángeles ante los peores Patriotas de Nueva Inglaterra de los últimos años, ha puesto en tela de juicio las capacidades de Anthony Lynn, entrenador en jefe de a franquicia angelina.

Queda por ver si el mandato del coach Anthony Lynn llegará a su fin. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si esperaba entrenar al equipo el lunes, Lynn dijo que no cree que vaya a ninguna parte. Lo que sí pasara es que su trabajo será seriamente analizado a terminar a presente campaña.

Esto y todo el análisis en el nuevo capítulo del podcast del Ritual de la NFL.