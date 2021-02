Carta de agradecimiento de Roger Goodell tras el Super Bowl LV

Momento de cerrar un ciclo pero no sin antes agradecer el apoyo a lo largo de toda la temporada en la NFL y por eso el comisionado de la liga, Roger Goodell, se tomó el tiempo para escribir una carta de agradecimiento a los aficionados que a lo largo de la temporada se ajustaron y fueron pacientes ante la incertidumbre que se ha experimentado en los últimos meses.

“Con el Super Bowl LV ahora en los libros de historia, felicitaciones a los Buccaneers y sus admirables admiradores. Qué juego tan espectacular anoche.

Estamos muy agradecidos con nuestros jugadores, entrenadores, personal del equipo y tantos otros por trabajar tan duro para asegurarnos de que tuviéramos una de las temporadas más grandiosas y emocionantes en nuestros 101 años.

La NFL y nuestros 32 equipos expresan nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, los más grandes fanáticos de todos los deportes, por su lealtad y paciencia durante este año desafiante.

Comenzamos esta temporada en Kansas City el 10 de septiembre con aproximadamente 15,000 de los fanáticos más entrometidos que he escuchado. Tuve la suerte de conocer a algunos de ellos y de presenciar un partido jugado de forma segura frente a una multitud en vivo.











Más de 1.2 millones de fanáticos regresaron de manera segura a 21 estadios esta temporada para alentar a sus equipos favoritos. Tanto los entrenadores como los jugadores me compartieron lo emocionados que estaban de darte la bienvenida y que esperan no volver a jugar sin ti nunca más. Tienen razón, el fútbol simplemente no es lo mismo sin ti.

Extrañamos tu energía... tu pasión... tus tradiciones en los días de juego. Eres el alma de la NFL y nos inspiras con tu amor por el futbol.

Esta temporada enmarcó la capacidad de reacción y de ajuste de la liga durante la pandemia, los casos positivos en los equipos, la creación de nuevos protocolos en medio de la incertidumbre para procurar no mover “tanto” la programación o el calendario de los partidos, incentivar la creación de una conciencia colectiva enfocada a la salud, de procurar el lado humano sobre el espectáculo, de quitar una tradición como el ProBowl y tener una opción alterna, de que la antesala a la máxima fiesta que es el Super Bowl, NFL Honors, se llevará a cabo en un estadio sin gente, que la virtualidad mutó a ser el día a día de todos, no solo en el ámbito deportivo, por esta razón aplaudo que el comisionado (que realmente no sabemos si fue él o el área de prensa pero el resultado es el mismo) se haya tomado el tiempo de voltear y agradecer a la parte más preciada de esta industria; los aficionados”.

Con esas palabras el comisionado cerró una temporada atípica en la NFL y tendremos que soportar la ausencia de este amado deporte durante seis meses. Ya queremos que inicie la nueva temporada.











