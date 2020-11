De perdedor a invicto; Los Jets traspasan a un jugador a los Acereros

Imagínense que un día se levantan y todo lo que les había salido mal hasta ese momento, cambia súbitamente. Así se podría explicar el andar de Avery Williams. Los Jets de Nueva York confirman el cambio del veterano Avery Williams a los Pittsburgh Steelers, cambia de un equipo con récord de ningún partido ganado y siete derrotas al único equipo invicto en la presente temporada.

La respuesta del jugador fue inmediata tras hacerse oficial el cambio donde mostraba la felicidad de poder probar aires nuevos y no es para menos. La relación con la organización se desgastó desde agosto de este caño cuando los Jets obligaron al jugador a tomar una reducción salarial tras la lesión en el ligamento cruzado anterior.

We've agreed to a trade with Pittsburgh, pending a physical.



A través de sus redes Williams postea:

De camino a ´burgh (Pittsburgh). Llévame al aeropuerto, vamos por ese anillo. Pittsburgh estoy emocionado, muy emocionado. Ni siquiera pude dormir. No pude dormir toda la noche, me conocen, soy un jugador y ahora estoy listo para ir y golpear cosas, no puedo esperar para formar parte de esa defensa”.

Así que lo único que falta para que el jugador diga oficialmente “soy un Acerero” es pasar el examen médico.