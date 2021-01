Devonta Smith tiene una temporada de ensueño y lo reconocen en el fútbol colegial; gana el Heisman 2020

El receptor de Alabama, Devonta Smith, gana el Heisman 2020 tras una temporada donde Alabama podría ser campeón nacional. Hace unos días se jugó el Rose Bowl donde miles de aficionados del fútbol colegial en los Estados Unidos disfrutaron de la victoria de Alabama 31-14 sobre Notre Dame en la semifinal colegial pero además muchos vimos a un jugador que consigue romper los estereotipos dentro de la posición, Devonta terminó con tres pases de anotación.

Esta temporada para estar en la terna compitiendo por el reconocimiento junto a los quarterback Trevor Lawrence, Mac Jones y Kyle Trask; Devonta fue el líder en recepciones de todo el colegial (105 en total) , terminó con 20 anotaciones y 1641 yardas. Llama aún más la atención este reconocimiento después de que tras veinte largos años, un receptor no se llevara este reconocimiento. El último fue Desmond Howard en 1991.

A lo largo de su carrera en el colegial, Devonta Smith ha superado críticas a diestra y siniestra por su complexión física, ha dudado de su capacidad dentro del campo así como su destreza para ser el receptor número uno de su equipo pero este inicio de año es cuando todos esos años de trabajo rinden frutos.

¡DEVONTA SMITH GANA EL HEISMAN!🤩



El WR de Alabama, DeVonta Smith es el ganador del Heisman Trophy 2020.



Smith tuvo 105 recepciones, 1,641 yardas y 22 anotaciones. 😳



Se convierte en el 4 WR en ganar este premio. 😱#Alabama #HeismanTrophy #NCAA pic.twitter.com/yKNKrl6rWU — No Sólo Hay Fútbol (@NosolohayFut_) January 6, 2021

Tras recibir el reconocimiento, Smith deja un mensaje para la posteridad

“Para todos los niños afuera que no son los más grandes, que no son los más fuertes, sigan trabajando. Porque yo no soy el más grande, han dudado de mí por mi tamaño, y de verdad, solo depende de poner tu mente en lograrlo y lo conseguirán”.

Pasará a la posteridad además porque Devonta Smith es apenas el tercer receptor en la historia en ganar el Heisman, los otros dos son el ya mencionado Desmond Howard y Tim Brown en 1987.

Devonta todavía tiene un partido más antes de dar el paso al profesionalismo en el siguiente Draft, la final nacional contra Ohio State y sin duda tras este reconocimiento que es la cereza a una gran temporada, muchos equipos lo querrán aún más.