El defensivo Jadeveon Clowney tiene una dupla insuperable

Uno de los jugadores más dominantes en la defensiva de los Texanos de Houston (cuando estaba sano) era Jadeveon Clowney aunque siempre le faltó un compañero que fuera un cambio en un momento específico del partido como él siempre lo era dentro del emparrillado. Tras su salida como agente libre, irse con Titanes y todos los cambios que experimentó a lo largo de su carrera en la NFL, ocho años después ahora puede decir que lo he conseguido.

Y es que después de que se hiciera oficial su llegada al equipo de los Browns de Cleveland como parte de ese plan para hacerlos mucho más competitivos y que les alcance para seguir su camino en postemporada, su nuevo socio en la línea defensiva será un jugador igual o inclusive más dominante que Jadeveon Clowney cuando estaba en su pico más alto.

El coordinador defensivo de los Browns de Cleveland no podría estar más feliz después de la adición de Jadeveon Clowney a su línea, ya que si intentan anular a uno dejarán abierto al otro, o en el hipotético caso de que la línea ofensiva consiguiera frenar a los dos, dejarían el camino abierto para Takkarist McKinley, un talentoso jugador pero no a la “estatura” de los otros dos.

Te podría interesar: Tyrann Matthieu quiere retirarse en Kansas City

Defensiva de miedo

Entre Jadeveon Clowney y Myles Garrett tienen 64 capturas de quarterback y con todo que la temporada pasada para Clowney podría ser considerada la de los números más pobres en ese departamento.

Después de su primer entrenamiento juntos la sonrisa en el rostro de Clowney era notoria

“No he tenido a muchos compañeros como él dentro de la NFL. Me tomó ochos años llegar aquí y encontrar a un jugador como él. A mí me gusta divertirme sin importar en que equipo esté o a donde vaya, esto emocionado, sé que es un trabajo pero siempre intento decir es fútbol americano, siempre me ha gustado jugarlo, es un gran trabajo, tenemos el mejor trabajo del mundo, no hay razón para no estar sonriente cuando te pagan por hacerlo cuando antes lo hacíamos gratis”, aseguró.