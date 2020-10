El dilema de los estadios en la NFL: aficionados si o no

“El estadio de Los Miami Dolphins puede operar a partir de ya al 100% de su capacidad”, fue lo que el Gobernador del Estado de Florida le comunicó al equipo esta misma semana. Es el primer equipo en la NFL que tiene permiso de usar todos sus asientos y el estadio de 65 mil personas a máxima capacidad.

Sin embargo no lo harán, por parte de la directiva de los Dolphins, consideran que aún no están dadas las condiciones para ello y por tanto continuarán jugando sus partidos con un máximo de 13 mil aficionados por juego hasta el final de la temporada.

Nueva Orleans pidió abrir su estadio

En Nueva Orleans en cambio, el dueño de los Saints pidió permiso para que pudieran empezar a contar con aficionados en el estadio, ,aunque no la máxima capacidad. Los Saints hicieron la solicitud de albergar a un 25% de aficionados.

El alcalde de la Ciudad les dijo que no podían hacerlo por que la pandemia aún no estaba controlada y esto solo provocaría una mayor exposición. De haberlo conseguido, los Saints hubieran permitido el acceso a poco más de 18 mil personas; solo seguirán entrando 750, todos amigos o familiares de los jugadores.

Dallas buscó tener su estadio a máxima capacidad

Finalmente, en el mundo de Jerry Jones, en Arlington, Texas, fabulosa casa de los Cowboys de Dallas, han podido contar esta temporada con un promedio de 23 mil aficionados por partido. Aunque son bastantes para la situación que estamos viviendo, Jerry Jones solicitó a la ciudad que le permitieran abrir su estadio al 100% ya que, según él, no hay elementos para probar que ha habido nuevos contagios a raíz de los juegos de los Cowboys. La moción, naturalmente le fue negada.

Así, mientras en unos lados pueden pero no lo usan y otros quieren pero no los dejan, continúa la diferencia de aficionados en los estadios. Algunos creen que ha influido en los resultados, pues los locales sin público pierden, pero ese no fue el caso. El domingo Dallas contó con la mayor cantidad de aficionados en un estadio NFL esta temporada, y a pesar de ello, los Browns de Cleveland les pasaron por encima.