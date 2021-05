El ex receptor Julian Edelman aclara su futuro en la NFL

El recién retirado receptor de la NFL, Julian Edelman, dejó en claro su postura acerca de “los rumores o versiones” en los medios de comunicación, que aseguraban sí consideraría dejar regresar al emparrillado para mudarse al sur de la Florida y unirse a sus ex compañeros Tom Brady y Rob Grownkosky.

Julian Edelman en retrospectiva aseguró que su carrera ha sido extraordinaria y no tiene necesidad de estar pensando en regresar; además de que, la parte física, la principal razón por la que consideró el retiro, sigue siendo un factor.

A lo largo de la entrevista y tras multiples caminos en los que se buscaba que Julian Edelman revelara si existía al menos un remota posibilidad en la que considerara regresar, el ex receptor declaró: “Soy un chico de un solo equipo”.

Haciendo alusión que el único jersey y organización de la cual defendería sus colores son los New England Patrios y que ni siquiera cruzó por su mente cualquier otro escenario donde no estuviera portando esos colores.

Además aprovechó para acabar con todos los rumores: “Mis rodillas se rompen, no me voy a sentar aquí, ya sabes, tengo todo lo que quería. Conseguí tres anillos, jugué en una dinastía mágica, con un entrenador de franquicia increíble, el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, como, yo, no soy un tipo codicioso.

“Jugué para ganar, para competir, no necesito algo más para demostrar. Estoy bien con lo que hice, lo dejé todo en el campo”, finalizó.

Aunque la postura es clara, y el tema físico si es un muy importante para su regreso, hay que recordar que Gronk se tardó un año, por lo que para la próxima temporada habrá que ver que puede pasar.

Números de Edelman

Jugó 11 temporadas en la NFL (2009-2020).

Participó en 137 partidos, 85 como títular.

Anotó en 36 ocasiones, siete en 2015 (su mejor campaña).

Consiguió seis mil 822 yardas por aire, en 620 recepciones.

Un ídolo dentro y fuera de la cancha.