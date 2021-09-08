El Ritual Podcast: La Previa de la Temporada de la NFL 2021

Comienza una nueva campaña de la NFL, y con ella la segunda temporada de El Ritual Podcast, en donde analizamos en este capítulo inicial a los candidatos más importantes a llegar al Super Bowl, los novatos a seguir, los Gerentes Generales y entrenadores en jefe más presionados, entre otros datos que no te puedes perder si eres un verdadero fanático del futbol americano.



El Kickoff entre Tampa y Dallas

Las ilusiones se encienden nuevamente con una temporada que tendrá como partido inicial el duelo entre los Dallas Cowboys y los Tama Bay Buccaneers, este jueves 9 de septiembre. Claramente parten como favoritos los vigentes campeones, pero se enfrentan a unos Vaqueros que presumen el regreso de Dak Prescott, su quarterback titular, y una ofensiva muy potente en todos sus sectores.

Los candidatos a llegar al Super Bowl

En este capítulo de El Ritual Podcast, analizamos a los equipos mejor perfilados a llegar al duelo por el título. Tampa Bay Buccaneers está sin duda entre ellos después de mantener a la mayor parte de su plantilla, que logró el campeonato el pasado mese de febrero.

Te puede interesar: La NFL permitirá mensajes de justicia social en los cascos de los jugadores

Por otra parte, de la mano de Josh Allen, los Buffalo Bills es otro equipo que tiene todas las herramientas para poder llegar al Super Bowl, y ganarlo. Es un equipo fuerte en todas sus líneas y con un quarterback cada vez más experimentado.

Las sorpresas del año

Los Chargers de Los Angeles podrían ser una grata sorpresa, y en el podcast les decimos por qué. Con un Justin Herbert en gran momento después de ser la sorpresa de la campaña pasada, el equipo angelino llega con fresura en sus líneas y en el banquillo.

Te puede interesar: Análisis NFC Este: Dallas, N.Y. Giants, Philadelphia y Washington

Otro equipo que podría dar la sorpresa es el de Arizona, pues tiene talento por dónde lo veas. Desde el explosivo mariscal de campo Kyler Murray, hasta la expriencia de J.J. Watt y DeAndre Hopkins.

No te pierdas este episodio de El Ritual Podcast, disponible en tu plataforma preferida: Spotify, Deezer o Apple Podcast.

