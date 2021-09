La NFL permitirá mensajes de justicia social en los cascos de los jugadores

Como parte de un esfuerzo por mostrar solidaridad ante las protestas y movimientos que están en contra del racismo y la brutalidad policial, un problema que aqueja al mundo, y en especial a Estados Unidos, la NFL permitirá que los jugadores manifiesten mensajes de justicia social impresos en sus cascos de juego.

El vocero de la liga mencionó a tan solo unos días de que se abra el telón de los emparrillados que los jugadores podrán elegir uno entre seis mensajes que ha aprobado la organización: “End Racism” (Acaba con el Racismo), “Stop Hate” (Detén el Odio), “It Takes All of Us” (Se Necesita de Todos Nosotros), “Black Lives Matter” (Las Vidas de los Negros Importan), “Inspire Change” (Inspira al Cambio), y “Say Their Stories” (Cuenta Sus Historias).

La temporada pasada, la NFL permitió la utilización de dos de los mensajes mencionados en sus cascos, así como los nombres de personas negras como George Floyd, Breonna Taylor, Trayvon Martin y Ahmaud Arbery, cuyas muertes generaron importantes oleadas de protestas a lo largo y ancho de todo el país.

Con estos esfuerzos, la liga pretende cambiar la percepción de la gente hacia la NFL, pues en el pasado ha sido criticada por mostrar indiferencia hacia estos problemas sociales, e incluso hostilidad hacia algunos jugadores que se han manifestado en contra del racismo y la violencia policial.

“Es una oportunidad para destacar los mensajes que son importantes para la liga, los jugadores y el personal y nuestras comunidades”, dijo Brian McCarthy, portavoz de la NFL. “Hemos visto un tremendo trabajo realizado por nuestros jugadores para generar un impacto, y podemos aumentarlo a través de la plataforma de alta visibilidad que la NFL. proporciona ".

A la par, la liga estampará los eslóganes “It Takes All of Us” y “End Racism” en las zonas de anotación de cada uno de los campos de juego.

Colin Kaepernick, el parteaguas de las protestas en la NFL

La disyuntiva de la NFL en torno a las protestas mencionadas fue iniciada por el antiguo mariscal de campo de San Francisco, Colin Kaepernick, quien en 2016 comenzó a arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial contra los afroamericanos.

Kaepernick dejó a los 49ers en 2017 y no ha sido contratado por ningún equipo desde entonces. En 2019, llegó a un acuerdo multimillonario por sus acusaciones de que la liga lo había vetado debido a sus protestas.