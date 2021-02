El Super Bowl LV, a detalle: El análisis del triunfo de Tampa Bay en El Ritual Podcast

Lo hizo de nuevo. Los hizo sin dejar dudas, Tom Brady ayudó a Tampa Bay a ganar su segundo Super Bowl en la historia, el séptimo para Brady a sus 43 años, ampliando su leyenda y mitigando la gran amenaza llamada Kansas City Chiefs.

Tampa Bay fue todo lo que no fue Kansas City, Los ‘Bucs’ hicieron lo que se esperaba que hiciera el equipo de Kansas, hombre por hombre, Gronkowski hizo lo que no hizo Kelce, Antonio Brown lo que no hizo Hill, Leonard Fournette, lo que no consiguió Edwards-Helaire. Sin embargo, a Patrick Mahomes nada se le puede reclamar, pues hizo todo lo que pudo y consiguió ejecutar jugadas de mucha dificultad ante la presión asfixiante de la defensiva del equipo de casa.

El mejor análisis y cada detalle de lo ocurrido este pasado 7 de febrero en Tampa Bay, únicamente está en El Ritual Podcast, con la conducción de Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, Pedro Domínguez y Gabo Martínez.

Los Jefes sufren las bajas en su línea ofensiva

Los Chiefs de Kansas City eran claros favoritos para llevarse el triunfo. Pero se toparon con unos Bucaneros de Tampa Bay que aprovecharon las bajas del cuadro dirigido por Andy Reid.

Con una línea ofensiva improvisada, con el 90% de sus elementos jugando en posiciones distintas, los Chiefs sufrieron y eso se reflejó en las numerosas veces en las que Patrick Mahomes, mariscal de campo, tuvo que lanzar el balón de manera forzada.

Aún así, sacó adelante el tranajo y fue su cuerpo de recpetores el que falló en repetidas ocasiones que pudieron haber cambiado el rumbo del partido.

Además, el equipo llegaba en un momento anímico complicado, después de que un par de días antes el hijo de Andy Reid y también miembro del club, tuviera un accidente automovilístico tras manejar en presunto estado de ebriedad.

Pero lo que hizo Tampa a la ofensiva y defensiva no se queda atrás. El equipo de Bruce Arians tuvo un partido casi perfecto y lo analizamos a detalle en El Ritual Podcast.