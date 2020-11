NFL anuncia la banda que estará en el Show de medio tiempo del Super Bowl LV

La banda de pop conocida como The Weeknd, saldrá al emparrillado el próximo 7 de febrero en el Show del medio tiempo, confirmó la NFL este jueves, haciendo tendencia al evento deportivo.

El canadiense junto con todo su show tendrá los minutos más valiosos en la televisión mundial, cuando se presente en el Raymond James Stadium, de Tampa, Florida.

The Weeknd es una de las agrupaciones con más fama en los últimos años, pero especialmente en días recientes ha sido tendencia al entrarle a un remix con Maluma, en la que interpretan la canción “Hawái”.

La lista completa de los artistas y bandas que se han presentado en el show del Super Bowl

2020: Jennifer Lopez y Shakira

2019: Maroon 5, Travis Scott, Big Boi

2018: Justin Timberlake, The Tennessee Kids, Banda de marcha de la Universidad de Minnesota

2017: Lady Gaga

2016: Coldplay, Beyonce, Bruno Mars

2015: Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott

2014: Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers

2013: Beyonce

2012: Madonna

2011: The Black Eyed Peas, Usher, Slash

2010: El Quién

2009: Bruce Springsteen y la E Street Band

2008: Tom Petty y los rompecorazones

2007: Prince y la banda de música de Florida A&M

2006: Los Rolling Stones

2005: Paul McCartney

2004: Janet Jackson, Kid Rock, P. Diddy, Nelly y Justin Timberlake

2003: Shania Twain, No Doubt and Sting

2002: U2

2001: “Los reyes del rock y el pop” con Aerosmith, ‘N’Sync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly

2000: “Un tapiz de naciones” con Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton y un coro de 80 personas

1999: “Celebration of Soul, Salsa and Swing” con Stevie Wonder, Gloria Estefan, Big Bad Voodoo Daddy y la bailarina de claqué Savion Glover

1998: “Un tributo al 40 aniversario de Motown” que incluye Boyz II Men, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves y The Temptations

1997: “Blues Brothers Bash” con Dan Akroyd, John Goodman y James Belushi (también presenta “The Godfather of Soul” James Brown y ZZ Top)

1996: Diana Ross celebra los 30 años del Super Bowl con efectos especiales, pirotecnia y acrobacias en el estadio.

2000: “Un tapiz de naciones” con Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton y un coro de 80 personas

1999: “Celebration of Soul, Salsa and Swing” con Stevie Wonder, Gloria Estefan, Big Bad Voodoo Daddy y la bailarina de claqué Savion Glover

1998: “Un tributo al 40 aniversario de Motown” que incluye Boyz II Men, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves y The Temptations

1997: “Blues Brothers Bash” con Dan Akroyd, John Goodman y James Belushi (también presenta “The Godfather of Soul” James Brown y ZZ Top)

1996: Diana Ross celebra los 30 años del Super Bowl con efectos especiales, pirotecnia y acrobacias en el estadio. El final presentó a Diana Ross siendo sacada del estadio en un helicóptero

1995: “Indiana Jones y el templo del ojo prohibido” con Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval, la Miami Sound Machine y acrobacias que incluyen fuego y paracaidistas. El final incluyó la participación del público con palos de luz.

1994: “Rockin ‘Country Sunday” con Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna y Naomi Judd. Truco de linterna incluido al final

1993: “Heal the World” con Michael Jackson y 3500 niños locales. El final incluyó el truco de la tarjeta de audiencia.

1992: “Winter Magic” que incluye un saludo a la temporada de invierno y los Juegos Olímpicos de invierno con Gloria Estefan, Brian Boitano y Dorothy Hamill

1991: “Un pequeño saludo mundial a los 25 años del Super Bowl” con New Kids on the Block

1992: “Winter Magic” que incluye un saludo a la temporada de invierno y los Juegos Olímpicos de invierno con Gloria Estefan, Brian Boitano y Dorothy Hamill

1991: “Un pequeño saludo mundial a los 25 años del Super Bowl” con New Kids on the Block

1978: “De París al París de América” con Tyler Apache Belles, Pete Fountain y Al Hirt

1977: “It’s a Small World” que incluye la participación de la multitud por primera vez con espectadores agitando carteles de colores en el momento justo

1976: “200 años y solo un bebé" Homenaje al bicentenario de Estados Unidos

1975: “Tributo a Duke Ellington” con Mercer Ellington y la banda Grambling State

1974: “A Musical America” con la banda de la Universidad de Texas

1973: “La felicidad es”. con la banda de música de la Universidad de Michigan y Woody Herman

1972: “Saludo a Louis Armstrong” con Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt y el equipo de instrucción del Cuerpo de Marines de EE. UU.

1971: banda de Florida A&M

1970: Carol Channing

1969: “America Thanks” con la banda de Florida A&M University

1968: banda de Grambling State

1967: bandas de música de la Universidad de Arizona y Grambling State



Con información de CBS