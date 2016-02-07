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Galería: Show intermedio del Super Bowl 50
Beyoncé, Coldplay y Bruno Mars fueron los encargados de ponerle color al intermedio del Super Bowl
Ezra Shaw/Getty Images | Beyoncé, Coldplay y Bruno Mars detonaron el espetáculo de medio tiempo
Al Bello/Getty Images | Chris Martin montó un show completamente colorido
Ezra Shaw/Getty Images | El estadio de San Francisco lució espectacular durante el medio tiempo
Kevin C. Cox/Getty Images | El DJ de Bruno Mars no podía faltar en esta fiesta
Andy Lyons/Getty Images | Bruno Mars repitió en un show de medio tiempo del Super Bowl
Patrick Smith/Getty Images | Beyoncé haciendo homenaje a Michael Jackson con su atuendo
Ezra Shaw/Getty Images | El público jugó su parte con este mosaico multicolor
Thearon W. Henderson/Getty Images | Coldplay disfruta con una orquesta de fondo
Maddie Meyer/Getty Images | Martin completamente entregado a sus fans
Thearon W. Henderson/Getty Images | Coldplay fue el encargado de abrir el espectáculo del medio tiempo
Ezra Shaw/Getty Images | Beyoncé, Coldplay y Bruno Mars detonaron el espetáculo de medio tiempo
Al Bello/Getty Images | Chris Martin montó un show completamente colorido
Ezra Shaw/Getty Images | El estadio de San Francisco lució espectacular durante el medio tiempo
Kevin C. Cox/Getty Images | El DJ de Bruno Mars no podía faltar en esta fiesta
Andy Lyons/Getty Images | Bruno Mars repitió en un show de medio tiempo del Super Bowl
Patrick Smith/Getty Images | Beyoncé haciendo homenaje a Michael Jackson con su atuendo
Ezra Shaw/Getty Images | El público jugó su parte con este mosaico multicolor
Thearon W. Henderson/Getty Images | Coldplay disfruta con una orquesta de fondo
Maddie Meyer/Getty Images | Martin completamente entregado a sus fans
Thearon W. Henderson/Getty Images | Coldplay fue el encargado de abrir el espectáculo del medio tiempo