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Galería: Show intermedio del Super Bowl 50

Beyoncé, Coldplay y Bruno Mars fueron los encargados de ponerle color al intermedio del Super Bowl

Por: Carlos Gorozpe

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Ezra Shaw/Getty Images | Beyoncé, Coldplay y Bruno Mars detonaron el espetáculo de medio tiempo

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Al Bello/Getty Images | Chris Martin montó un show completamente colorido

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Ezra Shaw/Getty Images | El estadio de San Francisco lució espectacular durante el medio tiempo

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Kevin C. Cox/Getty Images | El DJ de Bruno Mars no podía faltar en esta fiesta

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Andy Lyons/Getty Images | Bruno Mars repitió en un show de medio tiempo del Super Bowl

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Patrick Smith/Getty Images | Beyoncé haciendo homenaje a Michael Jackson con su atuendo

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Ezra Shaw/Getty Images | El público jugó su parte con este mosaico multicolor

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Thearon W. Henderson/Getty Images | Coldplay disfruta con una orquesta de fondo

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Maddie Meyer/Getty Images | Martin completamente entregado a sus fans

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Thearon W. Henderson/Getty Images | Coldplay fue el encargado de abrir el espectáculo del medio tiempo

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Ezra Shaw/Getty Images | Beyoncé, Coldplay y Bruno Mars detonaron el espetáculo de medio tiempo

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Al Bello/Getty Images | Chris Martin montó un show completamente colorido

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Ezra Shaw/Getty Images | El estadio de San Francisco lució espectacular durante el medio tiempo

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Kevin C. Cox/Getty Images | El DJ de Bruno Mars no podía faltar en esta fiesta

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Andy Lyons/Getty Images | Bruno Mars repitió en un show de medio tiempo del Super Bowl

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Patrick Smith/Getty Images | Beyoncé haciendo homenaje a Michael Jackson con su atuendo

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Ezra Shaw/Getty Images | El público jugó su parte con este mosaico multicolor

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Thearon W. Henderson/Getty Images | Coldplay disfruta con una orquesta de fondo

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Maddie Meyer/Getty Images | Martin completamente entregado a sus fans

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Thearon W. Henderson/Getty Images | Coldplay fue el encargado de abrir el espectáculo del medio tiempo

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