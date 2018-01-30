Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Opening Night Super Bowl LII
#Galería Ritual Azteca presente en el Opening Night Super Bowl LII
Joaquín Castillo, Inés Sainz, Enrique Garay
Patty López y Cheerleaders de Filadelfia
Joaquín Castillo, Pablo de Rubens, Patty López y Enrique Garay
Patty López y jugadores de los Eagles
Patty López
Hannah Foslien/Getty Images | Opening Night
Kirby Lee/USA TODAY Sports | Todo un “perro” en las entrevistas
Brad Rempel/USA TODAY Sports | Siempre hay alguien extraño
Elsa/Getty Images | La llegada de Tom Brady
Hannah Foslien/Getty Images | Nick Foles y Tom Brady
Hannah Foslien/Getty Images | El trofeo más preciado
Joaquín Castillo, Inés Sainz, Enrique Garay
Patty López y Cheerleaders de Filadelfia
Joaquín Castillo, Pablo de Rubens, Patty López y Enrique Garay
Patty López y jugadores de los Eagles
Patty López
Hannah Foslien/Getty Images | Opening Night
Kirby Lee/USA TODAY Sports | Todo un “perro” en las entrevistas
Brad Rempel/USA TODAY Sports | Siempre hay alguien extraño
Elsa/Getty Images | La llegada de Tom Brady
Hannah Foslien/Getty Images | Nick Foles y Tom Brady
Hannah Foslien/Getty Images | El trofeo más preciado