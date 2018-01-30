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Opening Night Super Bowl LII

#Galería Ritual Azteca presente en el Opening Night Super Bowl LII

Por: Azteca Deportes

KAL|0_xasq0ng1

Joaquín Castillo, Inés Sainz, Enrique Garay

KAL|0_6ch0whfy

Patty López y Cheerleaders de Filadelfia

KAL|0_2nrfk0bk

Joaquín Castillo, Pablo de Rubens, Patty López y Enrique Garay

KAL|0_r3pkqnmv

Patty López y jugadores de los Eagles

KAL|0_mk9igu8u

Patty López

KAL|0_gb7tpzc9

Hannah Foslien/Getty Images | Opening Night

KAL|0_jk37vxd7

Kirby Lee/USA TODAY Sports | Todo un “perro” en las entrevistas

KAL|0_cyiv00wu

Brad Rempel/USA TODAY Sports | Siempre hay alguien extraño

KAL|0_8m3gzqlx

Elsa/Getty Images | La llegada de Tom Brady

KAL|0_33a3esdd

Hannah Foslien/Getty Images | Nick Foles y Tom Brady

KAL|0_7whdktf6

Hannah Foslien/Getty Images | El trofeo más preciado

/
KAL|0_xasq0ng1

Joaquín Castillo, Inés Sainz, Enrique Garay

KAL|0_6ch0whfy

Patty López y Cheerleaders de Filadelfia

KAL|0_2nrfk0bk

Joaquín Castillo, Pablo de Rubens, Patty López y Enrique Garay

KAL|0_r3pkqnmv

Patty López y jugadores de los Eagles

KAL|0_mk9igu8u

Patty López

KAL|0_gb7tpzc9

Hannah Foslien/Getty Images | Opening Night

KAL|0_jk37vxd7

Kirby Lee/USA TODAY Sports | Todo un “perro” en las entrevistas

KAL|0_cyiv00wu

Brad Rempel/USA TODAY Sports | Siempre hay alguien extraño

KAL|0_8m3gzqlx

Elsa/Getty Images | La llegada de Tom Brady

KAL|0_33a3esdd

Hannah Foslien/Getty Images | Nick Foles y Tom Brady

KAL|0_7whdktf6

Hannah Foslien/Getty Images | El trofeo más preciado

KAL|0_xasq0ng1
KAL|0_6ch0whfy
KAL|0_2nrfk0bk
KAL|0_r3pkqnmv
KAL|0_mk9igu8u
KAL|0_gb7tpzc9
KAL|0_jk37vxd7
KAL|0_cyiv00wu
KAL|0_8m3gzqlx
KAL|0_33a3esdd
KAL|0_7whdktf6

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