“Hey Hey Tampa Bay, the Bucs know how to shine, Hey Hey Tampa Bay give a cheer to the buccaneers, ho ho…”. Así comienza uno de los acordes con los que la afición de Tampa Bay más se relaciona, la otra es la ilusión que ha generado las incorporaciones de cara a la siguiente temporada.

Sin miedo a equivocarme muchos de los aficionados de los Bucaneros estaban cansados de ver a su equipo perder por una anotación o menos la temporada anterior y cuando se daba a conocer el cambio en la posición de quarterback, la llegada de un futuro integrante del salón de la fama a Florida, la adición de un ala cerrada como Rob Gronkowski (que también estará en Canton) además del capital humano a la defensiva que tienen ilusionaba ver como se adaptarían y lo que podrían hacer de cara a la próxima temporada. Lo único que les digo es: pónganle pausa un momento y no pierdan esa ilusión.

Sonará cruel pero Gronk no es el mismo que todo mundo conoció y siguió en Nueva Inglaterra, las lesiones lo han mermado y a pesar de que estuvo un tiempo fuera donde pudo sanarlas (esperando al 100 por ciento) él no será el referente de la ofensiva. Esa categoría estará ocupada por él o los hombres que pongan en trayectorias cortas para que Tom Brady pueda deshacerse rápido del ovoide y así garantizar la menor cantidad de contactos posibles.

Nombres como Mike Evans, Chris Godwin, Scotty Miller y después Gronkoswki en ese orden. La razón no es muy complicada, mínimo al inicio de la temporada probablemente usen a Rob para bloqueos como en su última etapa en los Patriotas, situación de juego que hace de maravilla y podría ser un factor de cambio en el juego terrestre sin que sus números sean una locura como en temporadas anteriores.

Cierto es que Tampa Bay llama mucho la atención, por morbo, por talento en la ofensiva y defensiva (es élite dentro de la NFL), porque regresa Gronk del retiro, porque veremos con otro uniforme a Brady y porque pase lo que pase semana a semana; este equipo será noticia.

Por: Eduardo Ruiz