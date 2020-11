El gran defensivo J.J. Watt y su incierto futuro con los Texanos de Houston

Debo confesar que uno de los jugadores que más sigo en la NFL por su forma de jugador aunado a su personalidad y nivel de involucramiento con la sociedad en la Unión Americana es Justin James Watt. También tiene que ver con qué es (o lo fue a lo largo de su década como profesional) dominante en su posición razón por la que fue electo en tres ocasiones diferentes el jugador defensivo del año.

Pero debido al arranque que ha tenido la organización y las versiones de que Houston necesita pensar en reconstruir tras todos los movimientos en la parte gerencia y entrenador en jefe, eso deja a muchos de los jugadores veteranos en una encrucijada… pensar en continuar su camino con los texanos o aprovechar los últimos años que les queden dentro del tanque para cumplir sus metas.



ese es el caso de J.J. Watt el jugador tras una entrevista deja entrever su futuro inmediato

No creo que sea ningún secreto que no me quedan 10 años en la liga, personalmente creo me quedan un par más pero no busco reconstruir, busco un campeonato y eso es lo que quiero hacer. Así que lo que sea en el mejor interés de los Texanos será en mi mejor interés.

La duda ahora será donde quedará J J en todo este proceso de reconstrucción y sobre todo esperando que pueda mantenerse sano al menos un par de temporadas más.