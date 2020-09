Joe Burrow: el hijo pródigo

Pensar en jugadores de NFL, ipso facto, viene a nuestra mente glamour, fama, el hecho de estar en la mira de las más prestigiosas marcas, para crear un binomio con una imagen mercadológica, pero pocas veces nos detenemos a pensar en todo lo que hay detrás de ese muy joven atleta; un camino lleno de altas y bajas que forman su carácter y personalidad.

Por eso platicaremos de alguien, que sin duda está en la mira de los aficionados a este deporte, además de ser la nueva cara de los Bengalíes de Cincinnati, y la razón por la que el equipo dejó libre a Andy Dalton.

Hablar de Joseph Burrow es hacerlo de un atleta que cumple el sueño de toda una familia (relacionada con la formación de una comunidad en lo académico y en lo deportivo gracias a sus padres), además, el de toda una sociedad ávida de victorias, ante la situación económica precaria que se arraiga en esa zona, Athens Ohio.

De estar en una comunidad con un promedio de escolaridad bajo y de oportunidades para sobresalir aun menores, Burrow es el hijo pródigo. Uno de los pocos que ha conseguido alzarse, pero sobre todo uno de los pocos ubicados en los cuernos de la luna, y que aún recuerda con empatía sus raíces.

Burrow viene de tener su mejor año colegial, completando el 73.6 por ciento de sus pases, 5,671 yardas, 60 anotaciones, finalizando invicto con los Tigres de LSU, levantando el campeonato nacional y con la etiqueta de ser el vigente ganador del Trofeo Heisman. Esos números son el reflejo de una fuerte base familiar en la cual, a pesar de los triunfos, uno de los muchos que seguramente tendrá a lo largo del camino, no ha perdido la memoria. Frente a la mirada del mundo el pasador recordó y dedicó a su tierra este salto a la NFL, dando un precedente de que es posible sobresalir, a pesar de la incredulidad de una mayoría rezagada en la pobreza.

Su historia en el futbol americano colegial no siempre fue de ensueño. Luchó por mejorar varios aspectos que limitaban su desempeño, como su mecánica de lanzamiento, pues la potencia de su brazo era evidente, aunque no iba acompañada de un técnica apropiada, hasta que Tom House se cruzó en su camino para cambiar el rumbo de la promesa para siempre. El ex jugador de las Grandes Ligas le dio el secreto que hasta el día de hoy cambió el curso de su vida, mutando la transferencia de energía del tren inferior al superior, para así, ser el Joe Burrow que ha deslumbrado y que tendrá todos los focos encima en la temporada que está por iniciar.