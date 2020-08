Kansas City sin guardia derecho

Kansas City no contará con el guardia derecho titular de cara a la próxima temporada, ¿la razón?

Laurent Duvernay Tardif ha comunicado al equipo que quiere salir de contrato y en lugar de recibir 2 millones dólares solo tendrá 150 mil dólares en su cuenta bancaria aunque el mismo jugador ha dado a conocer que en estos momentos lo que más le interesa y donde está concentrada su atención no es dentro del emparrillado.

El jugador canadiense le comunica al equipo su decisión de continuar en Canadá apoyando en la investigación de cara a una posible vacuna contra la COVID-19 además de ser contundente que no desea ser portador del virus y esparcirlo en el campo y en caso de tomar ese riesgo prefiere hacerlo apoyando con sus conocimientos médicos en su natal Canadá.

Parte de la explicación que pone Duvernay Tardiff en redes sociales:

“Debido a la crisis sanitaria a nivel mundial que estamos experimentando, la NFL y la NFLPA han acordado un protocolo de seguridad para resguardar la salud de los jugadores. No tengo dudas de que el equipo médico de los Chiefs tiene un plan para minimizar los riesgos a la salud asociados al COVID-19, pero algunos riesgos permanecerán”.

“Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, pero debo seguir mis convicciones y hacer lo que creo es lo correcto para mí personalmente. Es por ello que he decidido tomar la opción de dejar mi contrato, negociado con la liga y la NFLPA y no jugar la temporada 2020 de la NFL”.

El jugador no reportará con los Jefes y se mantendrá relanzando sus actividades en Canadá, al menos de cara a la próxima temporada. El equipo manifiesta el apoyo a Laurent y da luz verde para que se puede realizar los movimientos administrativos necesarios.

Por: Eduardo Ruiz