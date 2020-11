La NFL pone multa histórica a los Raiders de Las Vegas a causa del COVID-19

La NFL da a conocer a los nuevos entrenadores multados así como organizaciones por incumplir con el protocolo sanitario a lo largo de un partido. La liga había anunciado que serían más estrictos en la aplicación de las reglas después de los múltiples casos que se han presentado así como, buscando que en la medida de lo posible no retrasar “tanto” el calendario por casos de COVID-19.

Pues bueno, siempre existirán esas personas que por descuido o simple desinterés no se alinean con las regulaciones pero en el caso de un entrenador en jefe, la cara de la organización así como el encargado de implementar las reglas dentro de su equipo; llama más la atención.



Todo esto sale a colación después de que la NFL diera a conocer a los nuevos entrenadores multados en la liga por cumplir las regulaciones del uso de cubrebocas. Mike Tomlin deberá pagar 100 mil dólares pero el caso que más llama mi atención es Jon Gruden de los Raiders de las Vegas.

Las Vegas deberán pagar una multa de 250 mil dólares además de que se convierten en la primera organización, tras la modificación a la regulación, en que perderán una ronda de draft al no cumplir con los protocolos por OCVID-19. Tras múltiples infracciones y multas previas a Jon Gruden por no usar cubrebocas, que el equipo permitiera personal no autorizado en el área de vestidores, además de que en un evento del equipo los jugadores no portaban cubrebocas; por todas estas razones la NFL ha tomado dicha decisión.

Otro de los grandes problemas y que está siendo investigado por la liga es el motivo por el que Trent Brown, no ha portado en todo momento el dispositivo que ha provisto la liga para detectar la proximidad así como las reuniones que han tenido la línea ofensiva a puerta cerrada sin usar cubrebocas.

Lo que es una realidad es que hasta no contar con una vacuna y las medidas necesarias para poder erradicar esta enfermedad que aqueja al mundo, debemos tomar todas las precauciones necesarias, y siguen existiendo gente que simplemente…no les importa.