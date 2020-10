La violencia en la NFL continúa y se necesita mano dura para los jugadores

Era el tercer cuarto de un partido que Washington estaba ganando 22-6, en una jugada que no era relevante. Andy Dalton ya se había “dado por vencido” al deslizarse con los pies por delante y aún así, Jon Bostic se le tiró a la cabeza con la clara intención de lastimar al quarterback de Dallas. Y lo logró. Dalton salió conmocionado, no regresó al juego y Jon Bostic, el linebacker de Washington que propinó el golpe se fue expulsado. Hasta ahí todo “bien” con los protocolos de la NFL.

De acuerdo con los protocolos, los referees actuaron con sensatez, expulsaron del partido al hombre que cometió una grave falta personal cometiendo actitud antideportiva. Lo que no se explica es por qué razón la NFL no castigará de una forma más fuerte a Bostic toda vez que hoy se ha hecho saber que el equipo de Washington no espera una sanción mayor para el jugador. Ahí es donde esta el problema.

Sucio golpe a Andy Dalton.

El QB de Dallas quedó tendido en el piso, entró el carrito de las asistencias. pic.twitter.com/LMMdw5sp49 — Pedro Antonio Domínguez (@pedrodomg) October 25, 2020

La aplicación de los protocolos de la NFL son ilógicos

La NFL ha hecho muchos esfuerzos por cuidar la integridad de los jugadores, cada temporada prueban nuevos cascos, establecen nuevas reglas, adecuan la forma de tacklear entre otras cosas. Y si bien, se ha mejorado un poco, es inaudito que cuando un jugador va flagrantemente a golpear a otro en la cabeza, su castigo sea solamente no jugar un cuarto de un partido. Es ilógico.

Esta era la oportunidad perfecta, una más, para que la NFL pusiera mano dura. Sancionar con multas y/o varios partidos de suspensión al agresor. De por sí el deporte es sumamente físico como para estar permitiendo que entre los mismos jugadores se expongan todavía más recibiendo golpes directos a la cabeza. Era una oportunidad dorada y, otra vez, parece que la NFL la dejará pasar. Mientras eso no cambie, la liga no debería esperar que los jugadores dejen de hacerlo. Al fin, si lo hacen solo se pierden un cuarto.

Por Pedro Antonio Domínguez/Azteca Deportes