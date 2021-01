Las pérdidas económicas que la pandemia dejará en el Super Bowl

Esta temporada 2020 pasará a la historia por los récords, por lo visto semana a semana pero a través de una televisión. La NFL tuvo que sortear varios obstáculos desde el principio para que esta temporada viera la luz del día; comenzando por la eliminación de la pretemporada, la inasistencia en los estadios por la pandemia y la mutación de una tradición en los últimos años, un Pro Bowl virtual.

Después de muchas deliberaciones el siguiente pendiente era si se permitiría la asistencia al estadio (aunque con sus limitaciones debido a la propagación de la COVID-19) y al final llegaron al común acuerdo de solo permitir un número restringido de aficionados en el tercer Súper Bowl que albergará el Raymond James Stadium.

¿Qué implicaciones económicas tendrá la asistencia limitada?

En la edición 55 solo tendrá acceso al estadio el 20 por ciento de la capacidad del recinto, es decir, aproximadamente 13 mil aficionados estarán en las butacas para ver al equipo representante de las Conferencia Americana y Nacional, además de disfrutar de The Weekend.

Hasta el día de hoy el boleto más barato para asistir al estadio ronda los 7,060 dólares, siempre y cuando no se adquiera en reventa. Se espera que conforme se acerque la fecha del partido el costo por boleto se dispare, reiterando que la limitante de asistencia será un factor para el incremento en el costo.

En México la edición anterior del Súper Bowl generó una derrama económica de 700 millones 400 mil pesos de acuerdo con la cámara de comercio, servicios y turismo pequeño en la CDMX.

¿Cuánto dinero se perderá por reducir la afluencia?

No habrá tanto dinero para la ciudad anfitriona de este año, ya que se reducirá la cantidad de aficionados no solo en el estadio sino en las actividades que se realizan en la semana del Super Bowl. Esto se traduce en una baja de la ocupación hotelera, ingresos a restaurantes y bares por lo que las cifras reales de cuánto dinero dejará de entrar a las cajas registradora no se sabrá a ciencia cierta sino semanas después de que se lleve a cabo el evento, aunque las ganancias de un Super Bowl actual rondan los 500 millones de dólares.

Cierto es que no habrá tanto movimiento de efectivo, pero es aun más cierto que por un momento de la temporada el plan era atrasarlo en lo que se tenía más información con respecto a esta pandemia. Por esa razón no solo será una fiesta para los equipos y aficionados que podrán disfrutar a su equipo en dicho partido sino para todos porque se pudo llevar a cabo.

¿Cuándo y dónde ver el Super Bowl LV?

Estamos a muy pocos días de que se lleve a cabo una de las fiestas deportivas más importantes del mundo, el Super Bowl LV, mismo que podrás disfrutar el próximo 7 de febrero a través de Azteca 7 la las plataformas digitales de Azteca Deportes.