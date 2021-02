LeSean McCoy y su idea para seguir en la NFL

Decidir no hacer por más tiempo lo que has hecho a lo largo de tu vida no es una decisión sencilla y muchos menos algo que se tome a la ligera y en el caso de los deportistas profesionales, en muchas ocasiones es algo que han practicado más de las tres cuartas partes de su vida; por lo que la decisión se torna aún más complicada. Así podríamos resumir la idea que tiene el corredor LeSean McCoy que durante su etapa dentro de la NFL poseía los récords de los equipos en los que jugaba y cuya carga de trabajo era descomunal pero no siempre se veía reflejado su esfuerzo en victorias y a la postre en eventuales oportunidades de jugar un Super Bowl, mucho menos ganarlo.

Estos dos últimos años en la carrera del veterano corredor ha podido cristalizar sus sueños, saber lo que es llegar a esa semana, vivir la experiencia previo a la pandemia con los Jefes de Kansas City y durante la pandemia con los Bucaneros de Tampa Bay.

Imagen, Reuters

Después del eventual corte del roster de los Bucaneros el jugador y su representante han tomado una muy buena estrategia de venta asegurando que a pesar de que ya no es el mismo jugador que marcó una época en los Bills, Jefes y Águilas su papel ahora ha mutado a ser un amuleto de la suerte para los equipos que lo han contratado para no solo llegar al Super Bowl sino para salir con el Vince Lombardi.

Los últimos dos años han servido para que el jugador pudiera experimentar esa alegría con dos organizaciones diferentes, Kansas City y Tampa Bay, pero con un común denominador… no jugar una sola jugada en esos partidos.

Por eso decía que ahora la postura de “ser un amuleto de la suerte” y que sea su estrategia de venta ante la negativa de considerar el retiro como una opción viable es como intentan que una organización opte por contratar al corredor. Solo el tiempo dirá si la estrategia así como la necesidad de un equipo se alineen para ver de vuelta la próxima temporada a LeSean McCoy.