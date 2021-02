Los artistas invitados en el Super Bowl LV

The Weeknd, el artista canadiense que será la estrella del medio tiempo del Super Bowl, puede tener a la española Rosalía como invitada pero no hay confirmación oficial.

La NFL solamente ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dueto, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará America the Beautiful.

The Weekend y Rosalía ya han colaborado juntos, lanzaron un remix de la canción Blinding Lights que tuvo buena recepción en la audiencia y podría revolucionar la actuación del canadiense. A pesar de que no hay confirmación sobre la presencia de la española, podría ser una sorpresa en el show del medio tiempo.

El canadiense asegura que no habrá invitados

El show del medio tiempo del Super Bowl es el evento televisivo por excelencia. Millones de personas lo ven por televisión en todo el mundo y este año en el que debido a la pandemia de covid-19 hay menos posibilidades de estar en el estadio, se espera aún mayor audiencia televisiva.

“He estado leyendo muchos rumores, pero no apostaría por eso, no hay espacio para encajarlo en la narrativa en la historia que estaba contando en la actuación. Así que sí, puedo confirmar que no hay invitados especiales”, declaró el artista canadiense en entrevista exclusiva con NFL Network.

Por la pandemia, solamente 22 mil personas podrán presenciar el partido en el estadio Raymond James, con capacidad hasta para unas 75 mil personas. Entre los afortunados están 7,500 enfermeras y más personal sanitario que ha luchado en primera línea contra el Covid-19 y que en agradecimiento por su trabajo, han recibido este reconocimiento.

Las autoridades de salud de Estados Unidos han advertido a la población que tomen todas las medidas para evitar la propagación del virus y afirman que no es buena idea organizar fiestas para ver el partido por televisión junto con grupos de personas.

En Tampa las autoridades han adoptado medidas y creado protocolos para que este evento deportivo no se convierta en uno de propagación del coronavirus.