Los mexicanos que han triunfado en la NFL

La identificación con cualquier deporte siempre ha sido fundamental para que un aficionado siga fervientemente una disciplina profesional y en la NFL esa regla se cumple a pesar de ser una especialidad que no ocupa el top de popularidad en cuanto a la práctica en México.

Esto no quiere decir que no se practique, pero es evidente que no es el deporte nacional, pues al menos por delante está el fútbol, el beisbol, e incluso el boxeo. Por eso repasaremos a los mexicanos que han triunfado dentro de la NFL a pesar de todas las complicaciones que hay para que un deportista azteca llegue a la maxima categoría.

Esta temporada 2020 estuvimos muy cerca de poder disfrutar a Isaac Alarcón, exjugador de los Borregos de TEC, quien llegó a través del programa internacional de la NFL al campo de entrenamiento de los Vaqueros de Dallas. En el corte final no quedó dentro de la organización, sin embargo podría ser contratado para el equipo de prácticas, además de ser una inspiración para las generaciones que vienen destrás de él.

Además de Isaac, a quien podemos considerar como un caso de éxito a pesar de no haber quedado en el róster, tiene algo en común con el siguiente jugador de nuestra lista: Surgió en los Borregos de Monterrey.

Rolando Cantú y su paso con los Cardenales de Arizona.

Ronaldo Cantú jugó una temporada en la NFL pero también pasó por la extinta NFL Europa. Su paso con la organización fue un parteaguas ya que actualmente sigue ligado, aunque en una nueva faceta, la de narrador en español.

El sorpresivo talento de Raúl Alegre

Otro jugador mexicano que marcó una época en los 80´s y 90´s en la NFL es Raúl Allegre. Aunque su formación académica fue en los Estados Unidos y nunca había jugado al futbol americano, lo descubren en la secundaria (Shelton High School) y su talento lo llevó a jugar para los Baltimore, Colts, Giants y Jets.

Cantú y Alarcón son jugadores nacidos y desarrollados dentro del fútbol americano mexicano pero hay otros que se podrían considerar mexicanos solo por haber nacido en este país.

Louis Vázquez, Max García(Broncos y campeones del Súper bowl 50), Rigoberto Sánchez, de padres mexicanos (Colts), Jorge Córdova (Jacksonville), Michael Davis (Chargers) y Roberto Aguayo.