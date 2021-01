Lunes negro en la NFL: estos son los entrenadores despedidos

Llegó esa etapa del año en la que es momento de poner los éxitos y fracasos de la temporada en una balanza para definir la relación de cada franquicia con sus respectivos entrenadores.

Hasta el momento son tres las organizaciones que le han dado las gracias a sus entrenadores tras el récord en temporada regular, o en otros casos después de que el proyecto que se tenía en mente no pudo llevarse a cabo de la manera prevista.

Los Cargadores de Los Ángeles tienen una razón para estar emocionados, pues han encontrado en Justin Herbert no solo a la cara presente sino la del futuro de la organización, en el cual ya no figura Anthony Linn. Tras cuatro años al frente de Los Chargers, el récord de victorias y derrotas no le resulta favorable al coach.

Statement from Dean Spanos pic.twitter.com/aR8z0OqnEG — Los Angeles Chargers (@Chargers) January 4, 2021

“Esta mañana le dimos a conocer a Anthony Lynn que tomamos la decisión de no continuar nuestra relación como nuestro entrenador en jefe. No estoy seguro que haya otra persona m{as respetada como ser humano que Anthony, y quiero expresar mi mayor gratitud por su liderazgo durante un periodo de grandes cambios para nuestra organización”, mencionó el dueño del equipo, Dean Spanos, tras la finalización de la temporada regular.

Lynn termina con récord de 33 triundos por 31 derrotas en temporada regular. Estos números no solo son insuficientes para el dueño Dean Spanos sino que además no benefician a los negocios del empresario.

Ahora imagínense cómo está la cosa para los otros dos entrenadores despedidos hasta el momento que tuvieron récord de uno y dos triunfos en la temporada. Doug Marone, ahora exentrenador de los Jagures de Jacksonville, tiene un récord de 15 derrotas consecutivas.

Otro que forma parte del “club de los despedidos” de este lunes y que a nadie tomó por sorpresa fue Adam Gase, quien finaliza su relación con los Jets de Nueva York. En su andar por la gran manzana presume solo 9 victorias y 23 derrotas, y no hay nada más que añadir.

Así quedó este recuento de los despidos en el “lunes negro” de la NFL.