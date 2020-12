NFL Semana 16: Pronóstico de los partidos

Estamos en la penúltima semana de la NFL: la jornada 16. En estos días se definirán nuevos invitados para los playoffs, que ya tienen a cinco franquicias que han asegurado actividad el próximo mes de enero.

Día y pronósticos de los partidos de la semana 16 de la NFL

Vikingos de Minnesota vs Santos de Nueva Orleans

Pronóstico: Santos de Nueva Orleans

Bucaneros de Tampa Bay vs Leones de Detroit

Pronóstico: Bucaneros de Tampa Bay

San Francisco 49ers vs Cardenales de Arizona

Pronóstico: Cardenales de Arizona

Delfines de Miami vs Raiders de Las Vegas

Pronóstico: Raiders de Las Vegas

Gigantes de Nueva York vs Cuervos de Baltimore

Pronóstico: Cuervos de Baltimore

Falcons de Atlanta vs Jefes de Kansas City

Pronóstico: Jefes de Kansas City

Cafés de Cleveland vs Jets de Nueva York

Pronóstico: Cafés de Cleveland

Osos de Chicago vs Jaguares de Jacksonville

Pronóstico: Osos de Chicago

Bengalíes de Cincinnati vs Texans de Houston

Pronóstico: Bengalíes de Cincinnati

Colts de Indianápolis vs Acereros de Pittsburgh

Pronóstico: Colts de Indianápolis

Panteras de Carolina vs Washington Football Team

Pronóstico: Washington Football Team

Broncos de Denver vs Cargadores de Los Ángeles

Pronóstico: Cargadores de Los Ángeles

Águilas de Philadelphia vs Vaqueros de Dallas

Pronóstico: Águilas de Philadelphia

Los Ángeles Rams vs Halcones Marinos de Seattle

Pronóstico: Halcones Marinos de Seattle

Titanes de Tennessee vs Empacadores de Green Bay

Pronóstico: Titanes de Tennessee

Bills de Buffalo vs Patriotas de Nueva Inglaterra

Pronóstico: Bills de Buffalo

Los partidos más atractivos de la semana

En el papel el partido entre los Titanes de Tennessee y los Empacadores de Green Bay es el platillo fuerte de la jornada 16, y un adelanto del espectáculo que podríamos ver en la postemporada. Chocan dos estilos de juego distintos, pero ambos espectaculares: lo que pueda hacer por aire el pasador de los Empacadores, Aaron Rodgers, y el juego terrestre que ejecuta a la perfección el equipo de los Titans, de la mano del mejor corredor del año, Derrick Henry.

Otros partidos a seguir: Los Ángeles Rams vs Halcones Marinos de Seattle; Águilas de Philadelphia vs Vaqueros de Dallas; Colts de Indianápolis vs Acereros de Pittsburgh.