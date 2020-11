Bridgewater es duda para el partido frente a Detroit

Ciudad de México.- Carolina llega tocado de cara al partido correspondiente a la Semana 11 de la NFL frente a los Leones de Detroit.

Siguen las complicaciones en el horizonte para las Panteras de Carolina, ya que no solo no podrán contar con su corredor estelar Christian McCaffrey después de que se confirmara que no estaría listo para esta semana sino que además hay otra piedra en el camino; tampoco estará disponible en un noventa por ciento Teddy Bridgewater.

Todo esto después de que a lo largo de la semana estuviera limitado en las prácticas del equipo y que el entrenador en jefe Matt Rhule esté preparando el escenario “b”. La incertidumbre alrededor del jugador tiene base en lo visto en los entrenamientos; Bridgewater tiene movilidad limitada por la lesión en el ligamento medio de la rodilla.

La ausencia de Bridgewater cobra importancia en el esquema ofensivo de Matt Rhule gracias a lo demostrado a lo largo de la temporada. Teddy está posicionado entre los mejores jugadores en su posición dentro de la liga, el porcentaje de efectividad esta temporada para Bridgewater con 72.1 por ciento lo coloca solo por detrás de Wilson de Seattle.

Si comenzamos a juntar las piezas del rompecabezas que ha sido la cobertura del equipo a lo largo de la semana, el quarterback no ha ofrecido más declaraciones más que la siguiente:

No hemos decidido nada, lo estamos tomando un día a la vez; estoy muy feliz que no haya sido nada tan serio, estoy muy agradecido y por lo mismo estamos llevando un día a la vez.

Así que el próximo partido de las Panteras de Carolina contra los leones de Detroit puede ser que esté en los controles P.J. Walker.