¿Creerle o no hacerlo?

No se sabe si es un recurso de la persona que lleva la imagen de Myles Garrett o de verdad es algo que llegó a considerar tras el incidente con Mason Rudolph pero caeré en ese tema, en esa trampa publicitaria para que también me de un hilo y pueda revisar las opciones que tienen los Browns de cara a la temporada regular.

Arranquemos por el inicio como decía mi abuelo: ¿qué pasó con Garrett? Resulta que a través de redes sociales y posteriormente en portales aparecía un encabezado que citaba al jugador de los Browns argumentando: llegue a considerar al retiro tras el incidente en el partido contra Pittsburgh. Incidente que por cierto ocasionó que lo suspendieran indefinidamente y a la postre le redujeron el castigo. El jugador en una entrevista con el portal de los Browns:

¿Qué haría sin el futbol americano? ¿Qué sería yo? ¿Quién soy al final del día? ¿Seguiría dando sin futbol sin que me llegaran esos ingresos? ¿Seguiría haciendo esos viajes para ver a la gente, seguiría retribuyendo a organizaciones benéficas, seguiría dando ropa y zapatos a las escuelas que me rodean, a los entrenadores que me han impactado?

Si le creo ese momento de introspección y soy partidario de las segundas oportunidades sin embargo no compro que quiera ponerse en contacto con el jugador para limar asperezas después de que no viera su vida sin el futbol americano. Quizás sea la sintaxis en la publicación pero me parecía mucho más lo que se tenía que leer o lo que se tenía que decir en un intento de redención; pero en fin.

Ahora bien ¿cómo le irá a los Browns en esta temporada?

Que capital humano tienen a la ofensiva: la adición de Jack Conklin, Austin Hooper además de Odell Beckham Jr, Jarvis Landry, Kareem Hunt, Nick Chubb, Hooper es una potencia en la ofensiva.

Joe Woods, el nuevo coordinador defensivo también tiene múltiples razones para sonreír después de que llegara a un equipo plagado de talento y que la temporada pasada no pudo explotar todo lo que tenía a favor. Oliver Vernon, Myles Garrett, Sheldon Richardson, Adrian Clayborn, Jordan Elliot, B.J Goodson, Denzel Ward.

Después de todo esto mi pronóstico es 10 ganados, 6 perdidos y sobre todo dar batalla en el norte de la americana.

Por Eduardo Ruiz/Azteca Deportes