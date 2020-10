En Dallas hay una guerra de declaraciones entre jugadores y entrenadores

“Muy poco preparados. Realmente no te enseñan cosas nuevas y no saben mucho precisamente”. Esas fueron las palabras que NFL Network publicó en sus transmisiones el día martes y corresponden a un jugador de los Dallas Cowboys criticando a los Coaches del equipo. Eso sí, pidieron que se respetara su anonimato cuando usaran las declaraciones y esto solo es el inicio de algo que podría terminar muy mal en Jerry-World.

En la NFL es sumamente conocido que cuando llega un nuevo Head Coach, con nuevas metodologías de trabajo, los jugadores pueden o no estar de acuerdo, pero no hacen público su descontento hasta no dar el beneficio de la duda. Si funciona, se tragan su orgullo y siguen adelante. Si no funciona, empiezan a abrir la boca, a postear en redes sociales o a filtrar conversaciones a los reporteros para que la afición entienda que los malos resultados no son culpa de los jugadores, sino de los coaches. Ya llegamos a ese punto en Dallas apenas tras seis semanas del nuevo régimen de Mike McCarthy.

Hay descontento dentro y fuera del entorno de los Cowboys

Esta fue la primera declaración que se da a conocer públicamente sobre el descontento de los jugadores con Mike McCarthy, el Head Coach y también sobre Mike Nolan, el nuevo coordinador defensivo del equipo. Cuando a McCarthy le preguntaron al respecto, lo único que hizo fue responder fuego con fuego: “Los jugadores tienen que empezar a tomar su responsabilidad por lo que pasa en el campo. Quien lo dijo fue de forma anónima, a mí me gustaría que lo pudieramos resolver como lo que somos, como adultos”. Después bajó un poco el tono y entró en su rol de gestor de plantel “Es la primera vez que esto pasa, deberíamos tomarlo como una lección todos de cómo comunicarnos y, lo bueno, es que todos los días veo a los jugadores y puedo hablar con ellos”.

Es entendible la frustración de los jugadores. Dallas tiene un equipo sumamente talentoso para tener el récord que tienen. Pero también es cierto lo que dice McCarthy, la ropa sucia se lava en casa y les guste o no a los jugadores, el beneficio de la duda, al menos este año se lo van a dar a McCarthy por que apenas llegó y puede justificar que “no son los jugadores que él quería”. Los jugadores harían bien en recordar que en una guerra de necios, siempre gana el necio con poder, y en este caso, el poder lo tiene McCarthy quien a su vez está intentando evitar una guerra de declaraciones. Lo único peor que podría ocurrirle a Dallas este año.

Por Pedro Domínguez/Azteca Deportes