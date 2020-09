Jaguar en peligro de extinción

Lo prometido es deuda, la semana anterior dije que comenzaríamos (si en plural tú y yo) un recorrido para ver que opciones o récord tienen proyectados los distintos equipos a escasos días de arrancar la temporada regular. En esta ocasión es el turno de los Jaguares de Jacksonville que sorprendieron al mundo al dar a conocer que no contarían más con su corredor estrella Leonard Fournette y robustece la lista de nombres que ya no estarán con la organización junto a Calais Campbell, Jalen Ramsey, A.J. Bouye, Marcell Dareus, Marqise Lee además de Yannick Ngakoue.

¿Entonces cómo les irá?

Primero, Minshew estará de vuelta (no sé si esté también de regreso la Minshew-manía) pero en esta ocasión como el quarterback titular de Jacksonville. La verdad no mentiré y la proyección de cara a la próxima temporada no es más alentadora que la primera de Minshew cuando al jugar solo 12 partidos terminó con récord de 6 ganados y 6 perdidos (es lo único que jugó en la temporada). Es decir terminarán la temporada con un récord de seis ganados o quizás siete pero no más.

Los números no mienten y dos de las grandes estrellas que tenía el equipo en la defensa y ofensiva ya no están y aunque cierto que abre la posibilidad a que nuevos jugadores tomen el rol estelar el panorama para el head coach Doug Marone no es nada alentador.

¿A quién seguir? Josh Allen, ala defensiva que terminó la temporada anterior con 10.5 capturas será en quien están los reflectores junto a la selección de primera ronda K´Lavon Chaisson.

Así que esta versión de Jacksonville se podrá tomar como la reconstrucción de una organización que necesita más que nadie muchos errores del rival y sobre todo capitalizarlos para tener el récord proyectado. Espero equivocarme pero cuando el cielo está con nubes tan cargadas, normalmente llueve.

Por Eduardo Ruiz/Azteca Deportes