Juventud y experiencia rumbo al Super Bowl, así los quarterbacks en la Ronda Divisional de la NFL

Ocho equipos buscan llegar al Super Bowl este fin de semana y la experiencia se mide a la intempestiva juventud en el camino hacia Tampa Bay el domingo 7 de febrero. La Conferencia Nacional es sinónimo de veteranía y experiencia. Eso reforzó la llegada de Tom Brady a los Bucaneros. A sus 43 años, desafía el tiempo con seis campeonatos, comparado a los otros siete quarterbacks en postemporada que suman tres (Brees, Mahomes y Rodgers con un campeonato cada uno).

El primer anillo de Brady fue hace 18 años con Nueva Inglaterra, recordando la emotiva presentación de U2 cantando Where The Streets Have No Name en honor a los atentados del 11 septiembre de 2021 (con los nombres de las víctimas del trágico evento en Nueva York y en Washington). Aquel Super Bowl fue en Nueva Orleans, curiosamente el siguiente rival de Tom y hogar del también legendario Drew Brees, quien cumple años este viernes: "Él (Tom Brady) tiene 43, yo cumplo 42 este viernes, así que ahí están 85 años de experiencia y un montón de experiencia este domingo en el emparrillado”, sentenció el futuro Salón de la Fama.

En la memoria queda aquel triunfo de Brees frente a Indianápolis de Peyton Manning en el 2010, mientras sonaba Who Are You? de la banda inglesa The Who en el show de Miami. Muy cerca, Aaron Rodgers les sigue el paso con 37 primaveras. El mariscal de Green Bay tuvo su mejor temporada en 10 años y tratará de emular lo hecho hace una década, cuando sus Packers se coronaron frente a Pittsburgh al ritmo de los Black Eyed Peas y Slash (guitarrista de Guns & Roses) en Sweet Child O’Mine. Jared Goff es el único de la posición que no supera los 30 años en la NFC. Con 28 años, ya disputó un “Súper Domingo” que los Rams perdieron frente a los Patriotas en 2019.

La sangre fresca, las nuevas súper estrellas están en la Conferencia Americana. Una clase que no sobrepasa los 25 años, empezando por el flamante campeón del Super Bowl, Patrick Mahomes. El líder de la ofensiva de Kansas City es un espectáculo en el emparrillado y el jugador mejor pagado en los 101 años de la NFL.

Su próximo rival será Baker Mayfield de Cleveland, también de 25 años. Acaba de guiar a los Browns a su primer triunfo en postemporada en 26 años. Debajo de ellos en edad, pero no en calidad están Josh Allen de Buffalo y Lamar Jackson de Baltimore con 24 años. Ambos acaban de ganar su primer juego de postemporada y entre ellos saldrá el próximo finalista de la AFC. En conclusión, mientras Brady ganaba su primer anillo en 2002, Lamar Jackson andaba en pañales, ahí el contraste generacional.