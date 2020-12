La desolación de Shanahan ante la mudanza de los 49ers a Arizona

El poder de una imagen o el mensaje visual que transmite es realmente poderoso y queda en claro hoy después de ver al entrenador en jefe de los 49ers de San Francisco; Kyle Shanahan, a lado de una caja, sentado en el piso, con la mirada perdida en la nada. Así se puede leer también el futuro que ha obligado al equipo de la Bahía a cambiar de sede ya que en Santa Clara no se permite por el momento los deportes de contacto, al menos por las próximas tres semanas.

A partir del día de hoy hasta el próximo 21 de diciembre los jugadores, staff de entrenadores y miembros de la organización de San Francisco dejarán sus residencias habituales y temporalmente denominarán al hotel Renaissance, hogar. No podrán regresar al área de la bahía ya que por las nuevas regulaciones y el tiempo que deben estar en cuarentena si salen del estado los obligó a tomar esta determinación.















Su nueva dinámica independientemente del cambio obligado de estado para fungir como local administrativo en Arizona, será

levantarse, desayunar en el hotel, ir al campo de entrenamiento (campo de práctica de los Cardinals) para posteriormente en el hotel tener las reuniones de video por unidades y pláticas con los diferentes entrenadores. Como referencia digamos que se podría asemejar a la semana de Super Bowl donde los equipos vuelan a la ciudad anfitriona; claro está que con sus bemoles ya que por el momento estarán hasta el 21 de diciembre que es cuando expira las nuevas reglas del condado y en caso de extenderse podrían estar hasta el termino de la temporada.

Esta mudanza obligada no llega de sorpresa, los Niners ya tenían previo al inicio de la temporada como un escenario posible pero siempre con la idea de que no tuvieran que llegar a esas instancias. Fuera de la complejidad familiar que conlleva esta mudanza también hay que verlo del lado operativo, mover a todos de un estado a otro, los gastos que representa esta “concentración” en un momento en el mundo en que no es tan prolífico el negocio.

Kyle Shanahan antes de la mudanza comentaba frente a los medios: “No estamos tratando de mantenernos alejados de todo el mundo durante tres semanas. Si pudiéramos encontrar algo diferente y algo funcional, sé que nos encantaría ajustar eso y volver y hacer eso”.

Así que la casa de los Cardenales será por tiempo indefinido la guarida de los 49’s de San Francisco, en una temporada en la que no solo las lesiones no les han permitido estar completos, sino ahora por la prohibición de los deportes de contacto los obliga a salir del estado.