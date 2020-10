Los empacadores de Green Bay y su lucha fuera del emparrillado

Ciudad de México.- Green Bay sigue con la lucha para cambiar un mal que aqueja a la Unión Americana y aunque algunos podrán decir es muy poco, los grandes cambios comienzan a gestaros con pequeños esfuerzos que repetidos y emulados en otros lados trae consigo el movimiento hacia algo mejor.

Los empacadores daban a conocer que donarían 50 mil dólares a organizaciones sin fines de lucro a lo largo de todo el estado (Wisconsin) apoyando el clamor social de la igualdad.

Se darán aportaciones de cinco mil dólares a organizaciones en el área de Kenosha, Madison y Milwaukee alentando a que puedan seguir con sus operaciones y seguir mandando ese mensaje de cambio dentro de la comunidad. No es la primera ocasión en que el equipo dona recursos a organizaciones sin fines de lucro, anteriormente lo habían hecho con “Sherman Phoenix and Boys and Girls Clubs of Greater Milwaukee” con una suma de 300 mil dólares.

A través de un comunicado de prensa la organización daba a conocer esta acción además de ensalzar que los jugadores y miembros de la organización están comprometidos en poner su granito de arena buscando la equidad social y la justicia en la comunidad”

Así que lo deportivo pasa a segundo plano recordando que el deporte es un megáfono que puede promover un cambio gracias a que cientos de miles de personas semana a semana la siguen de cerca.