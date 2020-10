Los Jets de Nueva York vuelan por la primera selección

“Están en reconstrucción” es la fase más usada para intentar justificar a un equipo que no compite en cualquier liga deportiva. En los últimos años, quizá ningún equipo de la NFL la ha recibido tanto como los Jets de Nueva York. 2020, no ha llegado ni a su mitad de temporada y para los Jets, este año ya se dio por perdido, lo único que les queda es ser el peor de todos y empezar, otra vez, una reconstrucción.

Cleveland, Jacksonville, Buffalo, Miami, Tampa Bay y Tennessee, son los equipos que en la última década más veces acompañaron a los Jets en el top 10 del Draft. Dicho de otro modo, son los equipos, junto a los Jets, que más años han tenido malas temporadas. Pero cada uno de los mencionados antes han vivido o viven un año diferente. Los Browns parece que por fin podrán aspirar a postemporada. Jacksonville hace dos años estuvo a un cuarto de llegar al Super Bowl. Buffalo, Tennesse y Tampa Bay, este año son serios contendientes para postemporada y Miami por fin inició de forma correcta una reconstrucción, además que hace no mucho jugaron en enero.

El único de todos ellos que ha dado, sigue y seguramente dará pena un buen tiempo más es el equipo de Nueva York, el de los Jets.

La última reestructura debió empezar en 2018 cuando eligieron al quarterback Sam Darnold como el salvador de la franquicia. Ese mismo año, Cleveland escogió a Baker Mayfield, Baltimore a Lamar Jackson y Buffalo a Josh Allen; todos han tenido más o menos éxitos, pero todos arriba de Darnold. El elegido por los Jets sigue siendo una promesa en su cuarta temporada en la NFL y no es su culpa. Llegó al equpo menos preparado de la liga, el más desorganizado y ahora, cuatro años después, parece que están por presionar el botón de abortar una vez más.

Seis derrotas llevan en la presente temporada y, siendo honestos, no se ve cuando puedan ganar algún partido. Son un cheque al portador, cualquier equipo que juegue contra ellos es garantía de que van a ganar. A esta altura, Adam Gase podría estar viviendo sus últimas horas dentro de la NFL, por que después del papelón que está haciendo como Head Coach del equipo, no se ve cómo alguien vuelva a contratarlo si quiera para un puesto de coordinador. Los Jets están listos para abortar. Tirar todo una vez más y empezar a construir desde cero. Si será con Sam Darnold es una incógnita. El próximo año viene Trevor Lawrence, uno de esos jugadores tocados con la varita mágica y que sin duda será el primer elegido en el Draft 2021. Para como van las cosas, esa elección será de los Jets sin muchos problemas y quizá se lo único bueno que les deje esta temporada de la que no va recorrida ni siquiera la mitad.

Por Pedro Antonio Domínguez/Azteca Deportes