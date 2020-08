“La Roca” angular en el futbol americano

El plan de vida que proyectamos o deseamos no siempre se cumple en su cabalidad pero eso no quiere decir que en alguna parte del camino esa nueva aventura no pueda incentivar de alguna manera a culminar con esa meta. Ese es el caso de Dwayne Johnson, conocido por sus dote histriónicos y siempre estar muy cercano al mundo del deporte; a través de su paso por la lucha libre profesional de los Estados Unidos, su etapa de jugador de fútbol colegial con los Gators de Florida, su aventura por el fútbol americano canadiense además de que sus papeles en el celuloide ha interpretado a jugadores profesionales de fútbol.

En la vida siempre existen bifurcaciones que en algún momento no se entiende la razón por la que ocurren pero ahora Dwayne Johnson estará de vuelta en el fútbol americano. Así como lo leíste, “La Roca” es parte de un grupo de inversionistas que quieren reactivar la XFL; esto es a través de la sociedad del actor con Dany García y RedBird Capital Partners (Gerry Cardinale)

A través de un comunicado de prensa se daba a conocer esta nueva aventura:

“With pride and gratitude for all that I’ve built with my own two hands, I plan to apply these callouses to the XFL, and look forward to creating something special for the players, fans, and everyone involved for the love of football.”

“Con orgullo y gratitud por todo lo que he construido con mis dos manos, planeo aplicarlo a la XFL, buscando crear algo especial para cada jugador, aficionado y todo los que estén involucrados por el amor al fútbol”.

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL.

With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand.

Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD — Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020

La XFL se declaró en bancarrota el pasado 13 de abril, un mes después de que su temporada 2020 se viera afectada por la pandemia de COVIV-19.

Aun no se conocen cuales serán los planes para lograr la reactivación de la liga pero es un paso para poder disfrutar de esta liga ahora con la visión de sus nuevos dueños favoreciendo el deporte y haciéndolo una producción Hollywoodense.

Por Eduardo Ruiz